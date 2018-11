Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea unui acord in aceasta saptamana intre Londra si Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar este improbabila, iar summitul extraordinar al UE in acest dosar ar putea avea loc pe 27 sau 28 noiembrie, a relatat luni cotidianul…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Marea Britanie așteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a avertizat Uniunea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- Ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, a avertizat din nou joi Uniunea Europeana ca Regatul Unit nu va plati integral factura divortului in lipsa unui acord privind Brexit, potrivit Rador. Regatul Unit "va recunoaste obligatiile sale strict legale" fata de Uniunea Europeana, dar suma finala care va…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua…