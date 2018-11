Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…

- "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare aranjata dupa alta", a notat Johnson pe contul sau de Twitter. "Un acord va fi incheiat si aceasta va insemna capitularea Marii Britanii", a adaugat el."Vom fi prostiti pentru a ramane in uniuni vamale si sub controlul (de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. 'Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Moment de relax la o bere in Grande Place Perioada de tranziție post-Brexit va fi "probabil" prelungita dupa decembrie 2020, pentru a oferi timp Londrei și Uniunii Europene sa negocieze termenii viitoarei lor relații, susține președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Oficialul european considera…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…