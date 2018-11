Klaus Iohannis susține ca acordul de retragere a Marii Britanii din UE este un document bine lucrat și a carei adoptare ar aduce beneficii importante Romaniei.

"Acordul de retragere va putea fi folosti in cazul in care va fi aprobat in final de toate parlamentele implicate pentru a clarifica aspectele in detaliu care țin de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Un document care și pentru noi are o importanța mare pentru ca și in acest document se stipuleaza, de exemplu, cum vor fi tratați romanii in Marea Britanie, cum vor decurge chestiunile legate de cadrul financiare in…