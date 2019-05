Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discutii secrete privind posibilitatea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, în contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de

- Marea Britanie ar trebui sa foloseasca urmatoarele cateva luni pentru "a se calma si a regandi" decizia sa de a parasi Uniunea Europeana, a declarat miercuri candidatul socialist la presedintia Comisiei Europene, Frans Timmermans, in cadrul primei dezbateri televizate cu principalul sau contracandidat,…

- Dispozitive au fost gasite de lucratori feroviari in 21 si 27 martie pe linii din centrul Angliei, dar tentativa de obstructionare a serviciilor pe calea ferata a esuat."A fost o tentativa serioasa si deliberata a cuiva de a provoca un sabotaj semnificativ si perturbari in reteaua de cale…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, vineri, la Bruxelles, ca indiferent de decizia Marii Britanii in privinta Brexit-ului, cetatenii romani sunt principala preocupare a Romaniei. "Eu cred ca avem o sansa reala, cum am spus si ieri, sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi,…

- Peste un milion de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din UE. ''Guvernul a susţinut constant că ieşirea din UE este voinţa poporului.…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Formațiunea britanica de opoziție, Partidul Laburist, ar trebui sa susțina ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, in cazul in care va fi organizat un al doilea referendum privind Brexit, a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga, relateaza Reuters.…

- Britanicii dau dovada de o tarie "uimitoare" inainte de Brexit, potrivit unui indice referitor la increderea consumatorilor in economie, care a crescut in februarie, transmite Reuters, relateaza News.ro.