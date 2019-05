Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discutii secrete privind posibilitatea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, in contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Camera Lorzilor a aprobat luni seara o moțiune prin care obliga Guvernul Theresa May sa consulte Parlamentul de la Londra în ceea ce privește amânarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, și sa previna producerea unui Brexit fara niciun acord, informeaza Mediafax citând…

- Partidul Democrat Unionist (DUP) din Irlanda de Nord a anunțat ca nu va susține Acordul Brexit negociat de prim-ministrul britanic Theresa May cu oficialii Uniunii Europene, relateaza BBC și Reuters. Liderul partidului, Arlene Foster, a declarat pentru postul de televiziune Sky News ca nu va accepta…

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Olly Robbins, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru Brexit, susține ca parlamentarii britanici au de ales între acordul elaborat de Guvernul Theresa May sau o amânare a termenului iesirii Regatul Unit din Blocul comunitar, informeaza postul ITV, citând o conversație privata, potrivit…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra, potrivit Mediafax.Riscul intensificarii apelurilor pentru organizarea…

- Partidul Laburist, aflat în opozitie, va cere Guvernului Theresa May sa organizeze un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana daca Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, afirma un lider al formatiunii, John McDonnell."Daca premierul Theresa…