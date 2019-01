Peste 100 de eurodeputati au semnat pana acum o scrisoare catre cetatenii britanici prin care acestia sunt indemnati sa-si reconsidere decizia cu privire la iesirea tarii lor din Uniunea Europeana, relateaza dpa.



In scrisoare, parlamentarii europeni isi exprima ingrijorarea tot mai pronuntata fata de 'un dezastru (in desfasurare) al Brexit-ului care va dauna atat Marii Britanii, cat si Europei'.



'Suntem reticenti in a interveni in politica dumneavoastra interna, dar nu putem sa nu observam ca sondajele de opinie arata un numar tot mai mare de votanti care vor…