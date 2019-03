Brexit: 11 ministri vor ca Theresa May sa plece din fruntea guvernului britanic

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere, informeaza Hotnews.ro. Informațiile ...

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului…

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului la…

- Garantiile obtinute de catre premierul britanic Theresa May cu privire la acordul retragerii din UE nu au schimbat cu nimic ”riscul juridic” ca tara sa ramana blocata intr-o uniune vamala dupa Brexit, a apreciat marti consilierul juridic al Guvernului britanic (attorney general) Geoffrey Cox, intr-un…

- Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Liderul grupului parlamentar al Partidului Nationalist Scotian (SNP) Ian Blackford a salutat miercuri seara, dupa respingerea motiunii de cenzura laburiste contra Guvernului, invitatia adresata liderilor partidelor de catre premierul Theresa May in vederea iesirii din impasul Brexitului, relateaza…

- Brexitul ar putea sa fie oprit iar șansele sunt de 50-50, considera ministrul Comețului din Marea Britanie. Acest lucru s-ar putea intampla daca Parlamentul respinge acordul Guvernului de ieșire a Marii Britanie din UE, a spus ministrul Liam Fox. „Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda…