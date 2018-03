Stiri pe aceeasi tema

- Politia egipteana a ucis duminica sase militanti islamisti suspectati de implicare intr-o tentativa de asasinat a directorului serviciilor de securitate ale orasului Alexandria, a informat Ministerul de Interne, citat de AFP. Sambata, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale din…

- Zeci de pasageri ai unei curse aeriene Paris - Sofia au putut experimenta ce inseamna spațiul Schengen și in Bulgaria, dupa ce au intrat in aceasta țara fara sa le fie verificate documentele de catre poliția de frontiera. Incidentul de securitate s-a produs dupa ce 13 polițiști de frontiera si-au parasit…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea...

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, scrie Reuters.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- In ultimul an, mai multi politisti din tara au murit fiind atacati nu doar pe strada, ci chiar si in sediile de politie, ajungandu-se chiar pana la incendierea masinilor… iar salariile lor nu sunt mai mari decat cele primite de muncitorii necalificati!Desi adesea isi pun viata in pericol, politistii…

- Boiko Borisov l-a sunat pe Vladimir Putin ca sa-l informeze despre mersul proiectelor energetice din Bulgaria, anaunța agentia Novinite din Sofia. Premierul bulgar a propus recent , la o intalnire a...

- Premierul bulgar Boiko Borissov a cerut Bancii Centrale si serviciilor secrete sa cerceteze achizitionarea activelor din Bulgaria ale grupului ceh CEZ de catre o firma locala putin cunoscuta, dezmintind implicarea sau sprijinirea tranzactiei, transmite Reuters.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- HAI CU BANU’… S-au inflamat sefii din Ministerul de Interne, in speta ministrul Carmen Dan, dupa ce sindicatele politistilor au remarcat scaderi substantiale ale salariilor. Sefa politistilor din judetul Vaslui a spus, ieri, ca cel mai mic salariu in Politia Romana este de cel putin 3.000 de lei si…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, spune ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne" si ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului. "Desi nu sunt un apropiat…

- Fostul premier, Victor Ponta susține ca acest conflict dintre liderul PSD și șeful SPP are doua mize clare: Dragnea vrea sa aiba control total asupra miniștrilor, in care n-are absolut deloc incredere, și SPP-ul, aflat tradițional la Președintele Romaniei, sa ajunga la Ministerul de Interne, la Carmen...

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de Boiko Borisov a fost sustinuta de 103 dintre cei 240 de parlamentari, in timp ce 131 de membri ai legislativului bulgar au votat contra motiunii. Citeste si Parlamentul de la Sofia a votat legile anticoruptie. Bulgaria va…

- Guvernul bulgar a supravietuit unei motiuni de cenzura supuse la vot joi si depuse de opozitia socialista care acuza guvernul de lipsa unor progrese in combaterea coruptiei generalizate din Bulgaria, transmite Reuters. Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Bilantul atacului armat comis de rebelii talibani asupra hotelului Intercontinental din Kabul a ajuns la 18 morti, dintre care 14 erau cetateni straini, au anuntat, duminica, autoritatile locale, informeaza BBC News Online. Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Targoviste, 15 ianuarie 2018 In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Dambovita au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 859 de persoane, dintre care 517 din state terte si 342 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 24…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Reacție puternica a fostului premier Victor Ponta in scandalul care a cuprins zilele acestea Ministerul de Interne, el fiind de parere ca ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa mai stea o clipa in fruntea acestui minister. Pentru a o vedea...

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni, in plina zi, in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat si ucis in plina zi in fata sediului companiei sale din Sofia, scrie Reuters, care citeaza doua surse familiare cu cazul.

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…