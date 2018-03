Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla Clasic ar trebui modificat așa incat persoana care preda mașina veche la casat sa nu mai fie obligata sa cumpere o mașina noua, susține Brent Valmar, directorul general al Porsche Romania.

- Numarul autoturismelor „verzi” noi (hibride, respectiv electrice 100%) vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in creștere cu 70,8% in comparatie cu aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Modificari propuse pentru programul Rabla Foto: Arhiva Programul Rabla 2018 a început ieri, cu depunerea dosarelor de catre producatorii care vor sa se înscrie. Autoturismele care urmeaza sa fie casate trebuie sa aiba Inspectia Tehnica Periodica valabila, prevede o modificare…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, incepand de astazi, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus”, potrivit Agerpres. Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere 6-8 martie a fost…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…

- Un barbat din Germania a facut un live pe Facebook in timp ce-și ucidea soția. Un barbat din Siria care locuiește in Germania s-a filmat live pe Facebook in timp ce iși ucidea nevasta. Omul, care s-a identificat drept Abu Marawan, in varsta de 41 de ani, și-a injunghiat in gat soția cu patru ani mai…

- Administratia Fondului pentru Mediu AFM demareaza, in perioada 6 8 martie, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus.Potrivit unui anunt postat pe site ul institutiei, intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul "Rabla Clasic", iar programul "Rabla Plus" va avea ecobonus de 10.000 de euro....

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Cu 20 de ani in urma, in ianuarie 1998, o companie inscrisa la Registrul Comerțului cu doar doua luni inainte vindea primul automobil. In 2018, aceeași companie, Porsche Romania, anunța un amplu program de investiții bazat pe rezultatele tot mai bune.

- Importatorul auto Porsche Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 638 milioane euro, in crestere cu 16%, in timp ce numarul total de autovehicule vandute s-a ridicat la 31.569, cu 13% mai multe decat in 2016, sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda. ”2018 este un an…

- Ministerul Mediului vrea sa interzica pungile de plastic foarte subțiri. Autoritațile precizeaza ca nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creeaza cantitați ridicate de deșeuri abandonate. Ministerul vrea ca, in magazine, sa cumparam doar pungi reutilizabile. Astfel, comercianții…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- In absenta timbrului de mediu, romanii au continuat si in prima luna din 2018 sa isi inamtriculeze pe banda rulanta masini second-hand, mai poluante si mai nesigure in trafic decat cele noi. In conditiile in care numarul de autoturisme rulate crescuse deja exploziv in cursul anului trecut,…

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Din respect fata de opinia publica si pentru informarea corecta a iesenilor, conducerea Primariei Municipiului Iasi face o serie de precizari. Stadiul elaborarii Planului de calitate a aerului Prin adresa nr. 6306 / 19.01.2018, Primaria Municipiul Iasi a transmis catre Ministerul Mediului, Agentia Nationala…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Cetatenii bulgari care detin automobile de lux si proprietati imobiliare in valoare de peste 500.000 de leva (250.000 de euro) vor fi supusi unor verificari din ordinul procurorului general Sotir Tatarov, a anuntat luni Parchetul bulgar, transmit BTA si Novinite. Pana in prezent s-a stabilit…

- Autoritatile lituaniene au dat dovada de multa imaginatie si indrazneala pentru a prompva turistic tara. Intr-o campanie de promovare in strainatate a orasului Vilnius afirma ca Lituania este „punctul G al Europei”.

- Parintii Dianei Lazar, fata atacata de urs in 23 octombrie 2017 in fata blocului in care locuia din Fagaras, au dat in judecata Ministerul Mediului, Primaria Fagaras si AVPS Fagaras. Mama fetei spune ca Diana are dureri mari la picior, cosmaruri si ii este frica sa iasa din casa. La trei luni de la…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- Autoritatile "nu pot inchide" groapa de gunoi de la Maldarasti Incendiul de la depozitul de deseuri din Maldaresti. Foto:Arhiva/ RRA. Autoritatile nu pot închide groapa de gunoi de la Maldarasti, chiar daca incendiul izbucnit acum câteva luni a fost stins. Procesul va fi unul…

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- Experti in probleme de mediu si de sanatate au spus ca nivelurile ridicate de concentratii de particule fine, vazute ca o ceata intunecata de culoare gri-maro, pun in pericol sanatatea batranilor, copiilor si a bolnavilor cronici. Situatia este probabil sa continue pana marti seara, au spus…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale acestui an, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform…

- Conform datelor oficiale, in aceasta marja de crestere, din totalul inregistrat, 377 sunt masini electrice 100% (crestere de 160% fata de 2016), iar 1.979 de unitati hibride (+120,4%). In perioada ianuarie - noiembrie 2017, ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor la nivel national…

- Pentru chinezi si rusi, achizitionarea unei proprietati in Grecia poate oferi o asa-numita viza de aur in aceasta tara, si cu aceasta posibilitatea de a patrunde in mare parte a Europei, relateaza Bloomberg.

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA),…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al masinii. Cristian Muntean, presedintele Asociatiei Serviceu-rilor Independente: „Autovehiculele…

- Primaria Iasi a fost luata ieri in colimator de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, in cadrul dezbaterilor pe legea bugetului de stat din 2018. „Fondurile nu le vor plati nici Ministerul Mediului, nici statul roman pentru o procedura de infringement care are, ca drept raspunzator, Primaria…