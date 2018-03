Stiri pe aceeasi tema

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Zachary Jianglinchao este noul Country Manager Huawei Consumer Business Group Romania, producatorul de smartphone-uri care ocupa locul 2 pe piața locala, în ceea ce privește cota de piața. Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager…

- Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager la sediul companiei din Shenzhen China, iar, in perioada 2015-2017, a fost Country Manager in Mexic, unde a avut rezultate excelente atat la capitolul notorietate, cat și la capitolul vanzari. “Sunt…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Importatorul auto Porsche Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 638 milioane euro, in crestere cu 16%, in timp ce numarul total de autovehicule vandute s-a ridicat la 31.569, cu 13% mai multe decat in 2016, sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda. ”2018 este un an…

- Bursa de Valori Bucuresti a premiat jucatorii de pe piața de capital care au inregistrat performante notabile in 2017. Distinctia pentru cea mai mare oferta publica inițiala, derulata de o companie privata, a mers catre Digi Communications. In total, au fost acordate premii pentru 19 categorii, dintre…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului…

- UTI lanseaza DoxLite, noua generație a produsului de management al documentelor, Confluence, care poate reduce cu pâna la 85% costurile operaționale de depozitare ale companiilor private sau ale instituțiilor de stat și cu pâna la 100% cheltuielile pentru multiplicarea documentelor (hârtie,…

- Valoria, companie ce ofera servicii de training, consultanta si executive coaching își extinde gama de servicii pe segmentul studiilor de piața. Cu o experiența cumulata de zeci de ani în cercetarea aprofundata a pieței din România, echipa de profesioniști Valoria a lansat studii…

- Scopul acestei masuri este de a incuraja cooperarea dintre actorii din sectorul agro-alimentar spre a-si comercializa produsele prin lanturile scurte de aprovizionare, dar si imbunatatirea gradului de calitate al produselor agro-alimentare si sa ajute fermierii sa fie mai performanti si mai competitivi…

- Pentru a doua oara saptamana aceasta, indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 1.000 de puncte in cadrul unei corectii a pietei de capital, iar bursa de la New York a inchis pe scadere cu 4,5% joi, inregistrand o scadere totala de 10% fata de maximul istoric atins in urma cu doua saptamani,…

- „Cash-ul are un avantaj, nu produce pierderi sau nu produce pierderi pe plasament. Mai mult, problema este ca avem un context international. Stai pe cash si asteapta sa vezi ce se va intampla, pentru ca riscurile in momentul acesta sunt mari”. Ca bancile centrale sa stimuleze economisirea este o regula…

- Cererea de spatii logistice din zona Timisoarei este in continua crestere, iar aceasta duce la cresterea activitatii de pe piata de specialitate. Unul dintre principalii operatori din domeniu din Romania, CTP, va finaliza o noua cladire de 9.000 de metri patrati situata in cadrul parcului…

- Industrial Access, lider pe piața de închirieri utilaje pentru acces și lucru la înalțime, lanseaza aplicația mobila MySmartRent, prima soluție de acest gen oferita de o companie din industria de profil clienților sai. Cu un design original și facilitați moderne de gestiune și supervizare,…

- UPC celebreaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața din România și de inovație în tehnologie. Startul campaniei “25 de ani de inovație” este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®,…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- SIAB 2018. Dupa 11 ani de pauza, va fi organizata o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București, au anunțat Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Noul Cod Fiscal, cat si "noul program de guvernare" vehiculat de liderii coalitiei odata cu formarea Guvernului Viorica Dancila, pot face din Bursa de la Bucuresti una dintre cele mai atractive piete din lume in ceea ce priveste regimul de taxare al castigurilor din investitii. Astfel,…

- Conform OUG 195/2005, orice companie ce intreprinde activitate economica cu impact asupra mediului inconjurator este obligata legal sa isi infiinteze un departament specializat in protectia mediului. Acesta are un rol major in firma, in special in cele care intreprind activitati generatoare de mari…

- Saxo Bank, specialistul online în tranzacționare multi-active și investiții, a publicat perspectivele sale trimestriale pentru piețele globale și ideile cheie de tranzacționare pentru Q1 2018, concentrându-se asupra bulelor: modul în care se formeaza și modul în care acestea…

- In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a crescut fata de luna noiembrie 2016 cu 12,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in…

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- Un hipermaket Carrefour are in medie 200-250 de salariati. Carrefour a anuntat ca va inchide hipermarketul situat in Vitantis Shopping Center, incepand cu 15 ianuarie, ca urmare a schimbarii mediului de piata si a preferintelor clientilor din zona. “Dupa o analiza atenta si fundamentata…

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici…

- Pe 13 ianuarie 2018, la ora 14.00, la Casa de Cultura "Geo Bogza" are loc vernisajul celei de-a doua ediții a Salonului Internațional de Fotografie - Campina, International Exhibition of Photography, eveniment desfașurat sub inaltul patronaj al Societații Americane de Fotografie, Uniunii Globale a Fotografiei…

- Brasovenii si turisti sunt invitați si anul acesta la Revelionul din Piata Sfatului, sa se bucure de concerte si de focul de artificii. In noaptea dintre ani, invitații de marca ce vor concerta in Piata Sfatului sunt trupa Compact B și Ellie White, in deschiderea acestora urmand sa fie…

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- Cristian Milea, Country Director Romania la Opel Southeast Europe, a explicat pentru Capital care au fost evenimentele care au influentat piața auto in 2017, ce impact au avut acestea și ce perspective ia in calcul pentru 2018.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- Sezonul va incepe in 23 decembrie 2017! In peisajul grandioas al muntilor Carpati, reinvie in fiecare an palatul de clestar al Romaniei, Hotelul de Gheata. Intr-un cadru de poveste, sute de oaspeti ii trec pragul si regasesc la inaltimi culminante, linistea de deasupra lumii. …

- Ixia, parte a Keysight și unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de securitate și vizibilitate a rețelelor din intreaga lume, a lansat TradeVision, prima platforma de monitorizare a datelor ce combina abilitați de monitorizare a sanatații fluxului de informații de pe piața de capital cu…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Ca o consecinta a crizei financiare, o noua piata a inceput sa se dezvolte: piata creditarii alternative, o sursa flexibila de capital pentru companii (private) pe intreg spectrul de structura de capital – de la creditare de tip “senior debt” la investitii de capital minoritare.…

- Grupul Telekom Romania a anuntat fuziunea tuturor operatiunilor sale mobile intr-o singura entitate, cu scopul de a concentra toate operatiunile de telefonie mobila ale Germanos, Sunlight si Telemobil sub brandul Telekom Romania Mobile Communications. Potrivit operatorului, fuziunea operaţiunilor…