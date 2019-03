Brent Valmar: Piata auto va inregistra o crestere de 10% anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Piața de factoring a continuat sa creasca pentru al patrulea an consecutiv, avand un avans de 11% in 2018, fața de anul precedent, depașind astfel nivelul de 5 miliarde de euro. Datele reies din studiul anual al Asociației Romane de Factoring (ARF), cu privire la evoluția pieței. Cea mai mare pondere…

- Pretul mediu al energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a bursei de energie OPCOM, in saptamana 18-24 februarie 2019, a fost de 227,62 lei pe MWh, in scadere usoara, de 0,6%, comparativ cu saptamana anterioara, potrivit ultimului raport al operatorului bursier. Volumul tranzactiilor…

- Pentru banci, piața din Romania ramane profitabila. O statistica data publicitații de Banca Naționala arata ca acestea au obținut un profit consistent anul trecut. Sistemul bancar din Romania a obtinut un profit cumulat, necompensat cu pierderile, de 7,17 miliarde de lei, anul trecut, o crestere cu…

- Marea Britanie va inregistra in 2019 cea mai lenta crestere economica din ultimul deceniu, din cauza amplificarii incertitudinilor legate de Brexit si a incetinirii economiei mondiale, dar dobanzile vor creste daca va fi convenit acordul cu Uniunea Europeana, potrivit Bancii Angliei, transmite Reuters.

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…

- Compania financiara Euler Hermes estimeaza in Raportul Global de Insolvența pentru anul 2019 o scadere a numarului de insolvențe in Romania cu -3% in 2018, in timp ce in 2019 se așteapta la o creștere a insolvențelor cu +3%, informeaza Mediafax.Reducerea numarului de insolvențe in 2018 vine…

- HONOR, unul dintre e-brandurile de top de smartphone-uri, și-a consolidat poziția de lider in industrie printr-o creștere puternica in 2018, in ciuda unei recesiuni globale a industriei. Potrivit IDC, piața mondiala a smartphone-urilor a inregistrat in primele trei trimestre ale anului 2018 o scadere…

- Comenzile noi din industria prelucratoare pe total (piata interna si piata externa) au inregistrat o crestere cu 16,8% in termeni nominali in primele 11 luni ale anului 2018, raportat la perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, informeaza luni Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres.Conform…