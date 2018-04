Stiri pe aceeasi tema

- Un agent sef adjunct de politie din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, pentru luare de mita, a informat un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procuror…

- Un barbat din vestul tarii care era cautat pentru inselatorie a fost prins ieri de politistii de frontiera, atunci cand incerca sa paraseasca tara. Oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad l-au depistat dimineata, in jurul orei 8.00. In varsta de 55 de ani, cetateanul roman cu domiciliu…

- Politistii de frontiera din Timis au depistat in vama Cenad un barbat dar in urmarire generala, care avea de executat un an și șase luni in spatele gratiilor, pentru savarsirea infractiunii de inșelaciune. “In data de 02.04.2018, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din județul Botoșani, condamnat la inchisoare pentru diferite infracțiuni. In data de 2 aprilie, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat…

- Un tanar din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unui flagrant la inselaciune prin metoda ''Accidentul'', se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati.

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat un autoturism marca Land Rover, in valoare de peste 58.800 euro, ce fusese declarat ca fiind furat din Marea Britanie in urma cu 24 de ore. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare, s-a prezentat pentru…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, prins in flagrant de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, in timp ce incerca sa vanda aproximativ 350 de grame de hasis, a fost retinut pentru trafic de droguri, a informat miercuri Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Un tanar din Republica Moldova a incercat sa treaca hasis prin vama Sculeni, drogul fiind ascuns intr-un papuc. Tanarul se afla ca pasager intr-un autoturism Volkswagen si trebuia sa ajunga in Franta. Politistii de frontiera au observat ca tanarul respectiv avea un comportament ciudat, si i-au facut…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au predat autoritatilor competente un cetatean din Republica Moldova care era cautat pentru savarșirea infracțiunii de furt. Miercuri, 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu s-a prezentat pe sensul de ieșire din țara, Oleg C., in…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat si predat autoritatilor competente unbarbat pe numele cauia era emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spalare de bani. “In data de 20.03.2018, in jurul orei 13.00, in…

- Politisti din cadrul Brigazii de Politie pentru Transport Public au observat intr-o statie de metrou din sectorul 6 trei barbati care le-au atras atentia prin comportament, iar la scurt timp l-au prins pe unul dintre ei in timp ce fura din rucsacul unei tinere in varsta de 24 de ani suma de 940 de…

- Lovitura de imagine pentru autoritațile romane, care au reușit sa rețina un membru important al mafiei italiene. Cosimo Scaglione Gabor, asasin al mafiei italiene, a fost prins in Satu Mare. Barbatul, care a fost condamnat pentru mai multe crime, cel mai probabil la comanda mafiei italiene, a fost reținut…

- Un barbat trecut de prima tinerete a fost prins in flagrant de politisti in momentul in care se pregatea sa incendieze masinile celui care i-a ”furat” iubita. Individul platise cu bani grei mai multe persoane care sa-l ajute sasi duca la capat planul.

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- Un cetațean roman care a intrat in țara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, la finele saptamanii trecute, a ramas fara mașina cu care circula. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, sambata ...

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru mai multe infractiuni. Matei Vintila este urmarit penal pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in…

- Ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea suma de 700 lei unui politist, pentru…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Salaj, cautat de autoritati pentru furt, a fost prins, vineri, 9 martie, in jurul orei 3, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, in timp ce intra in tara. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera, pe numele…

- Un tanar de 20 din comuna damboviteana Cobia a fost prins de Politie dupa ce a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni, fugind de la fata locului. Mai mult decat atat, oamenii legii au constatat ca soferul nu avea nici permis de conducere. Acesta a fost cautat zeci de minute. Cand a fost prins,…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un tanar din Timis, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere bulgaresc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. “Ieri, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Romania pe numele caruia era emis, de catre autoritatile romane, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea de infractiuni de contrabanda si grup infractional organizat. In data de 28.02.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul…

- Barbatul din orasul Roman care si-a aruncat tatal de la balconul unui apartament aflat la etajul al treilea, dupa care a fugit, fiind dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera a fost prins in judetul Harghita, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Politistii rutieri din Alba Iulia l-au retinut, marti, pe barbatul din comuna Metes, depistat sambata seara, la volanul unui autoturism, fara permis de conducere si sub influenta alcoolului.

- In noaptea de miercuri 14, spre azi, 15 februarie, in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, pentru efectuarea formalitaților de frontiera, doua persoane cu dubla cetațenie romano-ucraineana, Vasile P. și Ruslan R., in varsta de 30, respectiv 34…

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau în vârsta de 3 luni, o femeie din Mures a încercat sa-l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzându-l sub haine.

- Politistii de frontiera au depistat un barbat urmarit general, care avea de executat o pedeapsa de un an și o luna pentru savarsirea infractiunii de uz de fals. „In data de 05.02.2018, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea…

- PENAL…La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in Romania, cetateanul roman Lilian S., in varsta de 35 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, care conducea un microbuz…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a fost depistat un barbat in varsta de 31 de ani, cetațean moldovean și roman, conducand un autoturism marca Mitsubitshi Pajero, inmatriculat in Italia.

- Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfarsitul lui 2017, argumentand ca vedeta ar fi trebuit sa declare cea mai mare parte a veniturilor sale obtinute la nivel mondial in calitate de rezident spaniol in perioada respectiva, a indicat La Vanguardia. Parchetul va trebui sa decida…

- Barbatul care a dat foc tarcului de caini de la Pucioasa a fost retinut de politisti, iar ulterior a primit control judiciar pentru 60 de zile. Acesta are 59 de ani, este din Pucioasa si este cercetat pentru comiterea infractiunii de distrugere.

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, la data de 17 ianuarie 2018, retinerea pentru 24 de ore inculpatului CADIR TENOR, in varsta de 52 de ani, din comuna Tuzla, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art.291 Cod penal. Potrivit compartimentului…

- Fratele polițistului, prins ieri in flagrant delict cu mita, a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție. Și acesta este polițist banuit de trafic de influența, doar ca pe un alt dosar.

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Un agent de politie din orasul Gataia, judetul Timis, a fost prins in flagrant in timp ce intermedia o intelegere financiara intre o victima si un agresor, politistul insusindu-si o parte din suma. Agentul este cercetat pentru luare de mita, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Claudiu Manda, replica…

- Ofițerii de poliție judiciara ai DGA Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un agent de poliție din cadrul IPJ Timiș, in timp ce remitea unei persoane (denunțatoare in cauza) 550 de euro reprezentand diferența pana la 4.600…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia cu intentia de a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi, a declarat sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…