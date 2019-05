Breaz (PSD): România nu are Opoziţie, ci o maşină de înjurat ce poartă cu autocarele o gaşcă să facă lucruri regretabile ''Anumite gasti sunt purtate dintr-o parte in alta, cu autocarele, pur si simplu coborati la comanda din autocar, pusi sa injure, urcati din nou in autocar. Unde merge din nou doamna prim-ministru cu echipa de ministri care am fost, in locul respectiv ne asteptau din nou si asa mai departe. Sunt oameni care n-au nicio viziune. Lipsa de bun simt este la ea acasa in acele grupuri. Oameni care nu-si iubesc Romania. Oameni care nu tin la aceasta tara, oameni care fac la comanda aceste lucruri regretabile'', a spus Breaz, care zilele trecute a insotit-o pe premierul Dancila in vizitele intreprinse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

