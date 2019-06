Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), Daniel Breaz, a declarat vineri, la Timisoara, ca realizarea Muzeului Revolutiei Romane (MRR), care se va construi in fosta cladire a Garnizoanei din Timisoara, va incepe cu un studiu de fezabilitate ce va fi lansat in perioada imediat urmatoare…

- Se fac pași concreți pentru un viitor Muzeu al Revoluției la Timișoara. Nu se știe daca va fi gata pana in anul 2021, cand Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii. Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identitații Naționale, prezent la Timișoara, a declarat ca intenția este de a demara cat mai rapid…

- Alianța USR PLUS caștiga alegerile europarlamentare in județul Timiș, obținand 35 la suta din voturi, avand cu zece procente mai mult decat PNL și cu 23 la suta mai mult fața de PSD. De asemenea, USR PLUS a obținut 40 la suta din voturi și in Timișoara, fieful lui Nicolae Robu, potrivit mediafax.Potrivit…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, a declarat, sambata, la Falticeni, ca se va finaliza pana in luna august a acestui an, printr-un proiect cu fonduri europene, Codul patrimoniului national, care va cuprinde tot ce inseamna patrimoniu material si imaterial la nivelul tarii, anunța…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Daniel Breaz, a declarat vineri in judetul Timis ca Guvernul va aloca in acest an o suma "suficient de mare" pentru toate proiectele cuprinse in "Timisoara Capitala Culturala Europeana (CCE) 2021". "Pentru CCE avem o ordonanta de urgenta la…

- "Pentru CCE avem o ordonanta de urgenta la care lucram, este posibil ca in sedinta de guvern de saptamana viitoare sa o introducem. Nu ne-am pripit, am lucrat astfel incat sa fie functionala, iar Guvernul Romaniei va aloca o suma suficient de mare pentru proiectele care se vor desfasura in acest…

- Candidatul PNL aflat pe prima pozitie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis, de la Timisoara, un mesaj de mobilizare la vot si a criticat PSD, spunand ca "Romania este trista". "Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi", a spus el.

- Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identitații Naționale, se va afla, astazi, in județul Gorj. Ministrul va sosi la Targu Jiu, in jurul orei 12.00, și va vizita Parcul Central, acolo unde se afla operele brancusiene Masa Tacerii si Poarta Sarutului. ...