Breaz: Aproximativ 90% dintre şcoli vor avea autorizaţie sanitară la începutul anului de învăţământ Potrivit demnitarului, aproape 86% dintre scoli au autorizatie ISU.



"O sa avem in jur de 86% din scoli cu autorizatie ISU. Cu autorizatie sanitara, in jur de 90%", a spus Breaz la Realitatea TV.



El a sustinut ca la inceputul anului scolar vor mai avea inca toalete in curte aproximativ 300 de scoli.



"Avem banii pentru toate cele 1.150 de scoli (n.r. - cu toalete in curte). (...) Nu cred ca vor ramane mai mult de 300 de scoli care sa aiba inca toaleta in curte. (...) MEN a alocat primariilor banii necesari in functie de fiecare scoala, de numarul de elevi, s-a calculat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea inceperii noului an școlar, in zona Lugoj – Buziaș – Faget sunt 12 școli și gradinițe fara autorizație de securitate la incendiu emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș, precum și doua unitați de invațamant fara autorizație sanitara de funcționare. Conform…

- In județul nostru, conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Timiș, sunt șase școli care nu au autorizație sanitara de funcționare, iar unele dintre ele, cel mai probabil, nici nu o vor obține pe parcursul anului școlar care va incepe in 9 septembrie 2019. Nu are autorizație…

- Pe 9 septembrie, o parte dintre prescolarii si elevii buzoieni vor fi intampinati in spatii improvizate ori mici, fara apa ori cu toaleta in fundul curtii. Nu mai putin de 37 de scoli si gradinite din judet nu au autorizatie sanitara de fuctionare. In schimb, unitatile de invatamant au conexiune la…

- Sase unitati de invatamant din judetul Salaj nu au autorizatie sanitara de functionare. Potrivit Institutiei Prefectului este vorba despre doua scoli si patru gradinite, toate in mediul rural. In opinia reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Salaj in aceste unitati procesul de invatamant…

- Peste 2.300 de elevi vor incepe anul scolar 2019-2020 in alte unitati de invatamant din Focsani, dupa ce doua scoli din municipiu au intrat in reabilitare in cadrul unor programe derulate cu fonduri europene, a declarat marti, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misaila. Edilul a dat asigurari ca aceasta…

- Astazi, 19 august 2019, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a participat la videoconferința convocata de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, ministru al afacerilor interne, interimar, Mihai-Viorel Fifor, impreuna cu ministrul educației naționale,…

- Conform unui document emis de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad, privind situația condițiilor igienico-sanitare in unitațile de invațamant din județul Arad in anul școlar 2018-2019, doar 369 din cele 433 de unitați școlare avute in evidența de DSP Arad erau autorizate sanitar. „DSP Arad…

- Executivul a alocat fondurile necesare pentru efectuarea lucrarilor de amenajare si asigurare cu utilitati a grupurilor sanitare din unitatile de invatamant preuniversitar, anunta un comunicat al Ministerului Educatiei (MEN).