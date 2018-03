Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs duminica dimineata intr-un bloc cu 16 apartamente din municipiul Buzau, zeci de oameni fiind evacuati. De asemenea, apartamente blocul vecin au fost afectate si mai multe masini au fost avariate.

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- Incendiu la un apartament din municipiul Deva, str. T. Maiorescu, parter, 11 persoane evacuate, din care proprietarul transportat de echipajul SAJ la UPU Deva intoxicat cu fum. Alte 2 persoane intoxicate cu fum le-a fost acordat primul ajutor la fața locului și au refuzat transportul la spital. La…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au intervenit, miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni din judetul Covasna, unde exista risc de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. In Brașov, sapte adulti si un copil au fost surprinsi de viitura,…

- Ordin de evacuare pentru 300 de persoane Inundatii. Foto: Arhiva/ Facebook. com/ISU Timiș. În judetul Covasna, autoritatile au dat ordin pentru evacuarea a 300 de persoane din localitatea Capeni, deoarece exista riscul ruperii digului de protectie, din cauza unei viituri pe râul…

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Doi barbati au fost raniti, sambata, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un bloc din Tecuci, judetul Galati, peste 20 de persoane, intre care patru copii, fiind evacute din cauza fumului dens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, intr-un birou din Palatul Justitiei din Timisoara, 17 persoane fiind evacuate. Potrivit ISU Timis, incendiul a izbucnit intr-un birou din Palatul Justitiei din Timisoara. ”S-au evacuat 17 persoane si au fost afectate de incendiu elementele combustibile…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati, provocata de topirea zapezii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Persoane evacuate din Prahova din cauza unei tasari a terenului, miercuri, in zona Seciu. Patru persoane au fost evacuate miercuri din locuintele lor din localitatea Boldesti-Scaeni, din cauza unei tasari a terenului produsa in zona Seciu, care afecteaza o suprafata de aproximativ trei hectare. Potrivit…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…

- Potrivit ISU Dambovita, incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit la un televizor.„Se pare ca incendiul a pornit de la un scurtcircuit la un televizor. Tot apartamentul a fost inundat cu fum, inclusiv toata scara blocului, fiind evacuate 20 de persoane. Doua persoane de a etajul…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea prahoveana Busteni, sapte adulti si trei copii fiind evacuati, in urma incidentului nefiind inregistrate victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, vila este una de…

- Poliția Locala Satu Mare a organizat azi (21 februarie) dimineața o acțiune pe strada Crangului și in zona stadionului Unio. Cu acest prilej au fost verificate 147 de persoane, din care 12 au fost sancționate contravențional pentru ca locuiau fara forme legale, se va dispune evacuarea acestora. In ultima…

- Pompierii timiseni intervin la momentul publicarii acestei stiri pentru asigurarea masurilor PSI la o conducta magistrala de gaz metan fisurata, in comuna Dumbravita. The post Pericol de explozie la Dumbravita! Magistrala de gaz metan, fisurata. 65 de persoane au fost evacuate appeared first on Renasterea…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital.

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sprijiniți de jandarmi, efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții pe raza județelor Prahova și Ilfov, persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri.

- La aceasta ora, politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza 5 perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. 7 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri. La…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galati. O grupare infractionala care actiona in cele doua judete a fost anihilata de politisti si procurori DIICOT, in urma a 15 perchezitii efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R.…

- In urma a 15 perchezitii efectuate in judetele Buzau si Galati de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale ndash; I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infractionala formata din 12 persoane, banuita de…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE, scrie…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga. Doua persoane din judetul Dambovita au reclamat la Politie ca in perioada sarbatorilor de iarna au fost inselate de tanarul in…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, intrat in faza de eruptie in urma cu aproape doua saptamani, a determinat evacuarea a peste 74.000 de persoane, au anuntat joi cercetatorii din aceasta tara, citati de DPA. Vulcanul Mayon din provincia Albay, aflat la sud de Manila, la o distanta de 330…

- Incendiu de proporții intr-un bloc din municipiul Botoșani. Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar alte 32 de , dintre care și patru copii au fost evacuate. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre apartamente.

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Suma totala platita in decembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie 2017,…

- 35 de adulți și cinci copii din noua locuințe, din orașul Zarnești, au fost evacuați miercuri seara, dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina și 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard de pe strada Mare din localitate. Potrivit Luizei Danila, purtatorul de cuvant al ISU…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- A fost stare de alerta maxima in județul Gorj, unde un incendiu devastator a izbucnit la sediul Transgaz, din comuna Hurezani. O conducta s-a spart, iar martorii spun ca ar fi avut loc și o explozie puternica. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, informeaza b1.

- Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica,...

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Pompierii intervin, sambata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit intr-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, in urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA. Taifunul Tembin, al…