- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- PSD a decis, luni, remanierea ministrilor de Interne si de Externe, Carmen Dan si Teodor Melescanu. Potrivit deciziei Comitetului Executiv National, locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul PSD Nicolae Moga, iar cel al lui Teodor Melescanu, portofoliul detinut de ALDE, va reveni Ramonei Manescu.…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…

- Apar informatii surprinzatoare pe surse privind ce se negociaza in Guvern privind remanierea guvernamentala. Realitatea Tv sustine ca senatorul PSD Nicolae Moga ar urma sa preia portofoliul de la Interne dupa remanierea lui Carmen Dan, iar fostul europarlamentar ALDE Ramona Manescu l-ar inlocui pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca luni vor fi facute publice analizele ministerelor de Externe și de Interne privind votul in diaspora din 26 mai și vor avea loc discuții inclusiv despre miniștri. „Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele facute de MAE și MAI. Trebuie sa vedem…

- ​​DNA investigheaza modul în care s-a desfasurat votul din diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai, când mii de români au stat ore în șir la cozi în fața secțiilor, iar mulți dintre ei nu au putut vota. Parchetul General a confirmat, la solicitarea…

- Premierul Viorica Dancila a cerut un raport complet de la Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, precum si de la celelalte institutii implicate in organizarea alegerilor din 26 mai, pentru a se stabili cine este vinovat pentru cozile imense din diaspora, din cauza carora mii de romani nu au reusit…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan a transmis o prima reacție dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan pentru organizarea alegerilor din 26 mai....