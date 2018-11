Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are motive serioase de îngrijorare. Economia frâneaza brusc, iar strategia de dezvoltare prin stimularea consumului și-a atins limitele, ba chiar a alimentat rezervoarele de creștere ale altor țari din regiune.

- Guvernele tarilor din Europa de est vor avea probleme cu finantarea europeana, daca nu vor respecta statul de drept si nu vor avea o justitie independenta, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. "Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți ca este ”din ce in ce mai eurosceptic” și a cerut demisia președintelui și prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și Frans Timmermans, in contextul in care oficialii europeni au criticat modificarea legilor Justiției in Romania,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, "a spus cu subiect si predicat" in cadrul intrevederii pe care a avut-o marti la Strasbourg cu delegatia Romaniei, condusa de premierul Viorica Dancila, ca "nici nu intra in discutie problema…

- Situația justiției din Romania a fost criticata dur la Strasbourg pe parcursul serii de luni, 1 octombrie, dar Dragnea este de parere ca oficialii europeni nu știau despre ce vorbesc. La scurt timp dupa incheierea ședinței extraordinare a comisiei LIBE din cadrul Comisiei Europene, Dragnea s-a prezentat…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European va discuta luni situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, urmand ca la sedinta sa participe si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans. In sesiunea plenara de miercuri, unde se va discuta…

- Manfred Weber susține ca este ”extrem de ingrijorat cu privire la situația din Romania. Am intrebat-o pe premierul Viorica Dancila despre corupție și independența statului de drept. Nu vom negocia statul de drept” punand hashtagul #BetterEurope, adica o Europa mai buna. Mai mult, oficialul…

- Unitatea Europei a fost tema principala a discursului pe care presedintele Comisiei Europene l-a sustinut miercuri dimineata in plenul Parlamentului European. In acest sens, tocmai respectul pentru Justitie e obligatoriu, a spus Jean-Claude Juncker, amintind ca orice stat care nu respecta statul de…