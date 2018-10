Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Arabia Saudita pregatesc un document prin vor recunoaște ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control care ar fi trebuit sa duca la rapirea acestuia din Turcia, susțin surse citate de postul american de televiziune CNN . Una dintre surse…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie sa dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea

