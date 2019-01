Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea retragerii.

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian citat…

- Romania va trebui sa gestioneze alegerile pentru Parlamentul European România va trebui sa gestioneze, în timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Acest scrutin se desfasoara pe fondul ascensiunii formatiunilor…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…