Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 2 ani de la un referendum care a pus pe jar societatea britanica, negocierile dintre Londra și Bruxelles nu par sa duca nicaieri. Mai mult, au declanșat convulsii atat intre Marea Britanie și Uniunea Europeana, cat și pe scena politica de la Londra.

- Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila la o intrevedere pe care a avut-o marti cu negociatorul-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Astfel, companiile…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters.Astfel, companiile aeriene britanice…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau,…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt s-a declarat, miercuri, ingrijorat de riscul unui 'divort agitat' cu Uniunea Europeana, in absenta progreselor in negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cu numai trei luni inaintea incheierii prevazute a acestora, transmite…