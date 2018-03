Stiri pe aceeasi tema

- Individul care s-a impuscat sambata dupa-amiaza in fata Casei Albe a murit, a anuntat Politia din capitala Statelor Unite, citata de CBS News. Autoritatile americane incearca sa afle din ce cauza s-a impuscat barbatul in fata Presedintiei SUA. Numele persoanei decedate nu a fost dezvaluit…

- Un individ s-a impuscat, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Presedintiei Statelor Unite, in centrul orasului Washington, anunta autoritatile americane, fara a preciza care este starea medicala a suspectului. Serviciul american pentru protectia demnitarilor (Secret Service) a instituit…

- „Personalul Secret Service a luat la cunostinta ca o persoana s-ar fi impuscat singura langa bariera din partea de nord a Casei Albe“, este mesajul postat pe Twitter de Secret Sevice. Barbatul a fost preluat de echipele medicale si nu exista alte victime, mai precizeaza serviciul insarcinat cu protectia…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- Un barbat din Carolina de Nord a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook, ajutat de un selfie stick, scrie digi24.ro.Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma.

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- "Operarea totala a statiei spatiale este pur si simplu prea scumpa", a declarat Jan Woerner pentru DPA la Paris. Propunerea bugetara de luni a Casei Albe prevede incetarea intr-un final a finantarii, cu posibilitatea predarii laboratoarelor orbitale unor operatori privati. Planul fiscal…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscind sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa…

- Cantarețul mexican Javier Reyes, care a dedicat multe dintre melodiile sale traficanților de droguri, a avut parte de un sfarșit parca desprins din filmele de acțiune. Tanarul de 33 de ani a fost impușcat mortal și gasit plin de gloanțe intr-un camion, potrivit eluniversal. …

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Un politist din Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noapte trecuta a încercat sa se împuste în cap, pe fondul unor neîntelegeri cu iubita, aceasta din urma

- Politistii feroviari audeschis focul asupra barbatului care se afla in posesia unui cutit. Incidentul s-a petrecut in gara Gand-Saint-Pierre, a confirmat Parchetul flamand. Barbatul impuscat de politistii a ajuns la spital in stare critica, dar viata sa nu era in pericol. Autoritatile…

- Un vanator din Rusia a fost impuscat si ucis de propriul caine dupa ce animalul s-a izbit de o arma care era echilibrata pe genunghi si indreptata catre stomacul barbatului, relateaza New York Times.

- Unul din principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost impuscat mortal marti dimineata in fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, in nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sarb B92. Decesul politicianului a fost confirmat de avocatul sau, Nebojsa Vlajic, pentru…

- Unul din principalii lideri politici ai sârbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost împuscat mortal marti dimineata în fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, în nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sârb

- Un important politician sarb din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost impuscat mortal marti dimineata in zona sarba din Mitrovica, au declarat pentru AFP un membru al partidului sau, Bozovic, si avocatul sau, Nebojsa Vlajic.

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Autoritațile egiptene au anunțat ca mai multi barbati înarmați au împușcat mortal noaptea trecuta un creștin în localitatea al Arush din nordul peninsulei Sinai. Serviciile de securitate egiptene sînt citate de citate de agențiile internaționale de presa cu declarația…

- Un barbat in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare, chiar de colegul sau. Evenimentul tragic s-a petrecut in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, care participa la o partida autorizata de vanatoare de mistreti, a fost impuscat mortal, din greseala, duminica, in apropiere de orasul Otelu Rosu, din judetul Caras-Severin, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost impuscat mortal, din greseala, la o partida de vanatoare care a avut loc in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras- Severin, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Alimentele care mențin creierul tanar: Vezi CE TREBUIE sa consumi ca sa iți PROTEJEZI…

- Patronul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impușcat mortal, in plina zi, in fața sediului firmei sale din Sofia. Petar Hristov, in varsta de 49 de ani, a fost impușcat in timp ce se pregatea sa urce in mașina sa, in Manastirski Livadi, un cartier select al capitalei…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat si ucis in plina zi in fata sediului companiei sale din Sofia, scrie Reuters, care citeaza doua surse familiare cu cazul.

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii ''Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump'', care a starnit incepand de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu se afla la prima controversa, relateaza AFP. Editorialistul freelance, care a semnat…

- Un tanar de 28 de ani a fost impușcat mortal de polițiști, in propria locuința, din cauza unei farse facute de un individ care a sunat la 112. Individul a sunat la numarul de urgența și a zis persoanei care i-a preluat apelul ca și-a ucis tatal și in ii ține ostatici pe ceilalți membri ai familiei.…

- Mihai Alexandru Isvanca, în vârsta de 25 de ani, si Eveline Cismaru, în vârsta de 28 de ani au fost retinuti pe 15 decembrie 2017, pe Aeroportul Henri Coanda dupa ce, cu patru zile înainte, au fost pusi sub acuzare de autoritatile americane. Cei doi sunt învinuiti…

- Eveline Cismaru, tanara care a spart sistemul de securitate al Poliției din Washington, publica poze provocatoare pe Facebook. Ea a fost arestata, alaturi de Mihai Alexandru Isvanca, pe 15 decembrie, la București, in cadrul unei operațiuni care viza mai mulți hackeri romani. Mihai Alexandru Isvanca…

- Un tanar de 18 ani a murit dupa ce a fost impuscat in gat de catre un partener de vanatoare, care incerca sa ascunda o arma de padurarul ce si-a facut aparitia in zona in care se aflau ei.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludesti, judetul Dambovita, a fost impuscat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Victima este fiul primarului, profesor universitar. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in…

- Un barbat de 31 de ani a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis Agerpres, barbatul impuscat a decedat…

- La scurt timp dupa ce a fost facuta publica prima imagine cu pazicul de vanatoare, care l-a confundat fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti cu un mistret, internautii au luat foc. Unii dintre ei nu isi explica tragedia care s-a intamplat chiar in Ajun de Craciun.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari, duminica, in cazul barbatului de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal in timpul unei partide de vanatoare. Potrivit politistilor, barbatul ar fi fost impuscat in mod…

- In Ajunl Craciunului, tragedie in familia primarului comunei dambovițene Ludești. Fiul primarului a fost impușcat mortal de catre paznicul de vanatoare , in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru specia mistreț, pe fondul de vanatoare zona Miloșari din localitatea Ludești. Fiul primarului…

- Durere fara margini in familia unui primar din judetul Dambovita. Fiul sau a fost impuscat mortal in timp ce se afla la o partida de vanatoare. Cel care a apasat pe tragaci si l-a ucis din greseala este un paznic. Barbatul sustine ca l-a confundat cu un mistret.

- Tatal adolescentului, de 14 ani, din satul Verejeni, raionul Telenesti, care si-a impuscat mortal prietenul in timp ce se jucau, ramane in arest pentru inca 30 de zile. Procurorii verifica daca barbatul si-a ajutat fiul sa musamelizeze urmele infractiunii.

- Aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC au fost blocate de doi hackeri romani, aceștia incercand apoi sa șantajeze autoritațile americane. Totodata au pus in pericol si zona Casei Albe. Cei doi sunt acuzați și ca au incercat sa șantajeze prin intermediul unor viruși de tip…

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Politica prevede revenirea intr-o lume a rivalitații super-puterelor, cu China și Rusia descrise drept principalele amenințari la adresa dominarii economice a Statelor Unite, potrivit BBC. Și-a inceput discursul din Washington prin a sublinia "eșecurile" politicii externe anterioare. Trump…

- Un individ care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de agenti de politie, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam, care a fost evacuat din cauza incidentului, relateaza presa olandeza.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile: ultraj impotriva a doi agenti de politie, omor, uz de arma fara drept si lovire sau alte violente, in cazul politistului care a impuscat mortal un individ care ii atacase colegul. Deocamdata se…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile: ultraj impotriva a doi agenti de politie, omor, uz de arma fara drept si lovire sau alte violente, in cazul politistului care a impuscat mortal un individ care ii atacase colegul. Deocamdata se…

- Incidentul de vineri seara din orasul Sangeorz-Bai, in care un politist a fost ranit de un tanar de 22 ani, iar acesta din urma a fost impuscat mortal de colegul politistului, este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub aspectul savarsirii infractiunilor de…

- Un tanar de 25 de ani, care a atacat vineri seara cu o bata doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai si a fost impuscat de aceștia, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita. Tanarul i-a atacat pe politistii chemati de o localnica pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre tanarul de…

- arbatul impușcat mortal de polițiști, dupa ce i-a atacat cu o bata, se numea Petrașc Ionuț. Potrivit primelor informații, acesta era muncitor cu ziua prin oraș. De asemenea, Ionuț Petrașc era cunoscut ca un barbat cu comportament violent. Sursa:http://evz.ro/barbat-impuscat-politie.html#mce_temp_url#

- SUA vor sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala Israelului, Trump avand deja discutii telefonice cu presedintele Egiptului privind decizia de a muta ambasada SUA in Israel la Ierusalim. Insa, presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi i-a transmis sa nu complice situatia din Orientul…

- Halterofilul columbian Edwin Mosquera Roa, participant la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, si-a pierdut viata dupa ce a fost împuscat luni într-un oras din tara sa, scrie BBC. Comitetul Olimpic Columbian l-a descris pe Mosquera drept „unul dintre cei mai importanti…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …