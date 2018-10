Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a anuntat sambata seara presedintele Donald Trump, acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987.

- Liderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a declarat joi ca nu exista "pana acum" semne ca legea offshore ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare cu PSD. Declarația lui Varujan Vosganian este cu atat mai interesanta cu cat pana acum a avut contre dure in Parlamentul Romaniei…

- Elon Musk a acceptat, sambata seara, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC.

- O femeie inarmata cu un pistol Glock calibrul 9 mm a deschis focul joi asupra colegilor de munca intr-un centru de distributie al lantului de magazine Rite Aid din Perryman, in statul american Maryland.

- Un barbat inarmat a deschis focul in fața unei curti de judecata aglomerate din Pennsylvania, miercuri dupa-amiaza, impușcand un polițist și alte persoane inainte ca un ofițer sa traga de mai multe ori in el, ucigandu-l., relateaza The Associated Press. Procurorul districtului Fayette County…

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal in rem in care este vizat actualul ministru de Externe, Teodor Melescanu, pe numele caruia a fost depusa o plangere referitoare la modul in care fiul ministrului a fost numit consul la Strasbourg, au anuntat reprezentantii institutiei.

- Autoritatile israeliene au anuntat ca un infirmier palestinian al organizatiei Medici Fara Frontiere (MSF) a deschis focul asupra soldatilor israelieni in Fasia Gaza. MSF a raportat vineri moartea barbatului si a anuntat ca verifica circumstantele, relateaza AFP. Potrivit Cogat, organism al Ministerului…