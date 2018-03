Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Administratia Trump a prezentat conditiile prin care producatorii de automobile, operatorii de conducte si alte companii pot solicita sa fie exceptati de la plata noilor tarife pentru otel si aluminiu, care ar putea fi de ordinul miliardelor de dolari, transmite Bloomberg, conform news.ro.Departamentul…

- Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018, pentru faza grupelor turneului final care incepe pe 14 iunie. Grupa A 14 iunie, ora 17:00 – Rusia – Arabia Saudita (Moscova, Lujniki) 15 iunie, ora 14:00 – Egipt – Uruguay (Ekaterinburg) 19 iunie, ora 20:00 – Rusia – Egipt…

- Premierul australian Malcom Turnbull a confirmat sambata ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa. "Si-a luat angajamentul de a avea…

- Presedintele american Donald Trump ar putea scuti mai multe tari de mpunerea unor tarife mai mari cu 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru importurile de aluminiu, a declarat, vineri, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Stirea despre ancheta declansata de autoritatile braziliene în legatura cu o suspiucune de implicare a lui Liviu Dragnea într-o operatiune de spalare de bani, a fost preluata si de prestigioasa publicatie The New York Times.

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Netflix se asteapta la venituri de 15 miliarde de dolari si pregateste emisiuni create de sotii Obama Compania americana Netflix ar putea inregistra o crestere a veniturilor de aproximativ 36% anul acesta, trsansmite News.ro . Seful Netflix, Reed Hastings, a declarat ca se asteapta ca veniturile companiei…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Razboiul comercial pe care presedintele Donald Trump l-a declansat este alimentat de sloganul „America first”. Considerand ca deficitele comerciale apar din cauza competitiei straine care transfera joburile americane peste granita, presedintele SUA a inceput sa-si onoreze, din mers, una dintre promisiunile…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a indulcit joi tonul cu privire la politicile comerciale ale Statelor Unite si a promis ca va da dovada de flexibilitate fata de „adevaratii prieteni“ ai SUA in ceea ce priveste instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu.

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu. Deocamdata, nu este clar daca aceste taxe vor fi valabile la toate importurile de otel si aluminiu ori doar la cele din anumite tari."Oamenii nu au idee cum a fost tratata tara…

- Statele Unite ale Americii vor impune incepand de saptamana viitoare tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC.

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Un avocat, membru al unui cabinet insarcinat cu lustruirea imaginii fostului presedinte ucrainean prorus, in cooperare la acea vreme cu viitorul director al campniei lui Donald Trump Paul Manafort, a fost inculpat de marturie falsa in ancheta cu privire la amestecul rus in alegerile americane din 2016,…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Gama Duster se diverisifica și, in curand, in Romania și nu numai, ar putea aparea Dacia Duster Oroch, dupa cum scrie playtech.ro. La cum arata primele detalii, e un pick-up dezvoltat pentru piata sud-americana si construit in Brazilia care se vinde sub denumirea de Renault Duster Oroch. Renault…

- Ieri, 2 februarie, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR). Partile au remarcat progresele…

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Conform raportului PwC, in perioada 2017-2021 va exista o crestere a cheltuielilor de aparare, care va compensa declinul inregistrat in perioada 2012-2016 in 45% dintre tarile analizate. Printre acestea, se numara jucatori mari precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, dar…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- SUA au facut un apel marți la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca acesta sa renunțe la ambițiile nucleare, în ciuda unei diferențe de teon între doi din principalii aliați ai Washingtonului, Japonia și Coreea de Nord.

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte…

- Pana sa intre in lupta pentru o medalie nationala cat mai stralucitoare, Daria Haristiade – premiata in Gala Sportului Aradean 2017 – va lua startul la doua intreceri la Innsbruck (Austria) și Munchen (Germania). Urmeaza, in februarie, o competitie extrem de importanta, „Europenele” de aer…

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…