- Statele membre ale Uniunii Europene sunt dispuse sa accepte prelungirea tranzitiei post-Brexit, o etapa in care relatiile cu Marea Britanie vor fi neschimbate, iar negocierile vor continua, afirma surse comunitare citate de presa germana si britanica, scrie mediafax.ro.

- Dupa 2 ani de la un referendum care a pus pe jar societatea britanica, negocierile dintre Londra și Bruxelles nu par sa duca nicaieri. Mai mult, au declanșat convulsii atat intre Marea Britanie și Uniunea Europeana, cat și pe scena politica de la Londra.

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou joi Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul, relateaza AFP. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Primele cereri din partea cetatenilor Uniunii Europene care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit vor fi inregistrate la sfarsitul lunii viitoare, in cadrul unui program pilot de obtinere a asa-zisului "settled status", statutul de cetatean instalat in Marea Britanie, transmite Press Association.