- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Traficul rutier in judetul Covasna, pe DN 11 Tirgu Secuiesc - Onesti, este ingreunat, duminica dimineata, din cauza poleiului, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, din aceasta cauza, in zona kilometrilor…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Traficul feroviar este blocat in judetul Bacau, pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, dupa ce doua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat in statia Ghimes, fara a fi inregistrate victime "Doua vagoane ale unui tren de marfa, care erau incarcate cu deseuri metalice,…

- UPDATE ora 16:25 Traficul feroviar este blocat in judetul Bacau, pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, dupa ce doua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat in statia Ghimes, fara a fi inregistrate victime ‘Doua vagoane ale unui tren de marfa, care erau incarcate cu deseuri…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Traficul este restrictionat in prezent in judetul Teleorman pe DN6, intre localitatile Ghimpati si Draganesti Vlasca, circulatia autoturismelor fiind deviata pe DN61, potrivit Infotrafic. ''Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia rutiera este oprita in ambele sensuri ale DN1 Ploiesti – Brasov, in statiunea Busteni, la kilometrul 130, judetul Prahova, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe DN7, la kilometrul 184, in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea…

- Traficul pe DN2, in judetul Neamt, este oprit, sambata, dupa ce o cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat, la fata locului aflandu-se doua autospeciale si o ambulanta. Pompierii spun ca nu sunt scurgeri din rezervorul mare al cisternei, nefiind afectata incarcatura, inregistrandu-se…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Traficul rutier pe DN 1 A Cheia-Brasov va fi complet oprit vineri noapte, șoferii fiind sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Restricția vine duop ce un camion ieșit in afara carosabilului trebuie tractat. Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri…

- Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita pe ambele sensuri ale DN1A Cheia-Brasov, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui autocamion iesit in decor in cursul noptii trecute. Accidentul a avut loc in afara localitatii Cheia,…

- Circulatia este restrictionata pe DN1, vineri, in zona localitatii ilfovene Ciolpani, in urma unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Traficul rutier este restrictionat pe prima banda…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul inspre Sebes al autostrazii A1 Sibiu – Deva, in zona localitatii Aciliu, au avut loc, in cursul acestei dupa amiezi, doua evenimente rutiere. Unul in care a fost implicata o platforma care transporta un autoturism…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, luni, pe Centura Bucuresti, in zona localitatii ilfovene Glina, dupa ce doua masini s-au cioocnit, o persoana fiind ranita usor. In zona accidentului s-au format coloane de masini.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi dupa-amiaza, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, in zona statiunii Busteni, coloana deplasandu-se cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, pe sensul de urcare spre statiunile montane, coloana de autoturisme deplasandu-se cu viteza redusa. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Traficul rutier pe DN 68A Faget-Deva, in comuna Cosevita din judetul Timis, a fost blocat vineri dimineata in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 88, in zona localitatii Valcelele, judetul Calarasi, pe sensul de mers catre capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale.Autoturismul din…

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Centrul InfoTrafic al Poliției Romane anunța ca, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul rutier este restricționat pe DN1 Ploiești - Brașov și DN1A Ploiești - Cheia - Brașov, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Poliția Romana recomanda tuturor participanților…

- Mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, iar pe DN1 si DN 73 a fost restrictionat traficul greu, informeaza Centrul Infotrafic. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este…

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h.

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13E60, la kilometrul 162+700, in afara localitatii Corunca, judetul Mures, traficul este restrictionat pe sensul de mers Targu Mures - Sighisoara si se circula pe celalalt fir, alternativ din cauza unui accident rutier…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97 400 de metri, in localitatea Lipanesti, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului a rezultat o singura persoana ranita usor.…

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, circulatia rutiera pe soseaua de centura a orasului Sinaia DN1 a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni dintre doua autoturisme, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la km 123 350 de metri. Evenimentul…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme si o autoutilitara, circulatia pe DN11 (E574) a fost oprita pe ambele sensuri intre localitatile Targu Secuiesc si Cernat, in judetul Covasna.…