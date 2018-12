Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nord-irlandez care sustine guvernul condus de Theresa May o sfatuieste pe aceasta sa se intoarca la Bruxelles pentru a renegocia acordul pentru Brexit astfel incat el sa fie acceptat de parlamentul britanic.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitura pentru Klaus Iohannis: PSD vine…

- Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va interveni in ajunul unui vot crucial in parlamentul britanic referitor la aprobarea unui acord privind Brexit-ul negociat cu Bruxelles-ul de catre premierul britanic Theresa May. Un consilier al CEJ isi exprima marti opinia ca Londra ar putea…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind conditiile iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- Parlamentul britanic ar putea vota astazi o moțiune de cenzura impotriva prim-ministrul țarii, Theresa May, cu privire la sprijinul acordat proiectului de acord Brexit dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana.

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a transmis ca Parlamentul britanic nu va aproba aplicarea acordului pentru Brexit negociat de Theresa May si Uniunea Europeana, adaugand ca prim-ministrul va fi...

- Guvernul Marii Britanii a aprobat acordul pentru Brexit. Anuntul a fost facut de premierul Theresa May, dupa mai multe ore de discutii in ceea ce priveste acordul conceput cu reprezentantii Uniunii Europene privind relatiile post-Brexit.