Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca urmeaza taxe noi, intrucat in luna ianuarie guvernul a incercat sa imprumute 2.9 miliarde lei, insa a imprumutat doar 1.4 la scadente diferite dar la dobanzi in crestere, iar anul trecut a platit doar pe dobanzi 13 miliarde lei.Romania…

- Desi Eugen Teodorovici a criticat inainte de a ajunge Ministrul Finantelor Publice modelul de crestere economica bazat pe consum stimulat de importuri si masurile fiscale cum ar fi split TVA si supraacciza, adoptate de PSD-ALDE, sustinand ca afecteaza mediul economic si veniturile bugetare, le aplica…

- Cele 35 de banci din Romania au obținut un profit net cumulat de aproape 5,88 miliarde de lei, in primele noua luni ale acestui an, valoare necompensata cu pierderile, o creștere cu 42%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), relateaza…

- O mare parte din datorie, respectiv peste 302,397 miliarde de lei, este pe termen mediu si lung. Titlurile de stat reprezinta circa 252,39 miliarde de lei.Dupa valute, 155,54 miliarde lei reprezinta datoria in lei, 125,782 miliarde lei datoria in euro si 27,73 miliarde in dolari.Din…

- Tensiune și incertitudine politica dupa ce Acordul pentru Brexit a fost validat miercuri seara in guvernul britanic și prezentat joi in Parlament. 4 miniștri au demisionat. Intre ei, chiar ministrul pentru Brexit, care a negociat cu oficialii de la Bruxelles detaliile documentului.

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- BRD-SocGen, a treia banca de pe piata locala dupa active, a raportat pentru primele noua luni din 2018 un profit net de 1,14 mld lei, in crestere cu 9% fata de castigul raportat pentru aceeasi perioada a anului trecut.