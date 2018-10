Stiri pe aceeasi tema

- Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Donald Trump a vorbit din nou de necesitatea crearii forțelor armate spațiale spunand ca Rusia și China au luat-o deja inaintea Statelor Unite ale Americii atunci cand vine vorba de acest domeniu, scrie RT.com. In timpul unui discurs ținut in fața susținatorilor din statul Kentucky, Trump a spus ca…

- Statele Unite au A®nceput sAƒ implementeze sistemele de apAƒrare antirachetAƒ Aegis Ashore, precum E™i tuburile MK-41 de lansare verticalAƒ care ar putea fi utilizate pentru lansarea rachetelor de croazierAƒ cu razAƒ intermediarAƒ A®n Europa A®n luna iunie, potrivit Ministerului de Externe al Rusiei.

- Statele Unite au inceput sa implementeze sistemele de aparare antiracheta Aegis Ashore, precum și tuburile MK-41 de lansare verticala care ar putea fi utilizate pentru lansarea rachetelor de croaziera cu raza intermediara in Europa in luna iunie, potrivit Ministerului de Externe al Rusiei.

- Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis ca sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabile sunt Statelor Unite ale Americii, scrie Mediafax . Rusia considera ca sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

- China obisnuia sa critice vehement potentialul dolarului, insa intr-o schimbare de paradigma, a doua cea mai mare economie a lumii incepe sa imbratiseze moneda celor mai mari rivali, potrivit Bloomberg. Companiile si bancile chinezesti – si chiar guvernul – au vandut obligatiuni denominate…