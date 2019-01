Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep poate pierde primul loc in clasamentul WTA, la finalul turneului de Grand Slam Australian Open, dupa aproape doi ani in care a dominat clasamentul mondial. Astfel, romanca poate ajunge pe locul 4.In 2018, la Australian Open, Simona Halep a ajuns pana in finala competitiei, pe care a pierdut-o…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost invinsa de americanca Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, ieri, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Halep (27 ani), finalista la editia trecuta, a cedat dupa o ora si 47…

- Petra Kvitova, locul 8 WTA, și Ashleigh Barty, locul 15 WTA, vor juca de la ora 10:00 in sferturi la Australian Open. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveSCORE Petra Kvitova - Ashleigh Barty Daca cehaoica Petra Kvitova se va impune in meciul cu australianca Ashleigh Barty…

- Simona Halep a pierdut meciul in fața Serenei Wiliams și a fost eliminata de la Australian Open, dar in ciuda infrangerii iși poate pastra locul I WTA. Citește și: Tariceanu, trei intalniri de taina cu Iohannis: se forțeaza spargerea Coaliției/ZVON Calculele arata ca Naomi Osaka și Petra…

- Romanca Simona Halep se afla pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, pentru a 63-a saptamana in cariera sa. Avansul Simonei a crescut la peste 1.100 de puncte fata de a doua clasata, germanca Angelique Kerber, si la peste 1.200 fata de…

- Simona Halep continua sa fie liderul WTA pentru a 62-a de saptamana la rand, insa avantajul fața de ocupanta locului secund, jucatoarea din Germania Angelique Kerber, a scazut de la 1.046 de puncte la 766 de puncte.Sportiva din Constanța are locul unu asigurat pana la finalul primului Grand…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep incheie anul 2018 pe primul loc in clasamentul WTA dat publicitatii luni, ea avand un avans de 1.046 de puncte fata de ocupanta pozitiei a doua, Angelique Kerber (Germania). Acesta este al doilea an consecutiv pe care Halep il incheie in pozitia de lider…