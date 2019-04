Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis sustine ca s-a incercat de nenumarate ori intimidarea magistratilor, insa nu s-a reusit. "Ar fi culmea sa fie intimidabili magistratii. Eu cred ca justitia din Romania este independenta, cred ca magistratii sunt oameni foarte seriosi, care isi fac treaba foarte bine. Tocmai…

- Anuntul facut de ministrul Justitiei, Tutorel Toader, potrivit caruia Guvernul abroga peste o saptamana articolul din ordonanta pe Justitie prin care judecatorii puteau conduce parchete, nu ii multumeste pe magistrati. Acestia spun ca nemultumirile lor "nu pot fi satisfacute cu promisiuni…

- Președintele Klaus Iohannis cere Guvernului abrogarea ordonanței de urgența prin care au fost modificate legile justiției, pe care o considera un nou atac la adresa justiției independente. „Președintele României solicita Guvernului abrogarea de îndata a OUG nr. 7/2019 și implementarea…

- „Independența justiției nu se negociaza! Orice dialog referitor la adoptarea OUG nr.7/2019 trebuia inițiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, singura soluție aflata in acest moment la indemana legiuitorului (fie el și delegat) fiind abrogarea imediata și in integralitate a actului normativ…

- ''Nu știu daca a refuza dialogul este o soluție pentru ca in aceasta Ordonanța nu este vorba de independența Justiției, dimpotriva. In opinia mea, ultimele propuneri ale ministrului Justiției fac din magistrații procurori, magistrați absolut independenți. Daca i-am menține intr-o stare de provizorat…

- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" precizeaza, referindu-se la invitatia premierului la discutii pe marginea legislatiei in domeniul justitiei, ca orice dialog referitor la adoptarea OUG…

- Asociațiile “Forumul Judecatorilor din Romania”, ”Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” și ”Inițiativa pentru Justiție” refuza invitatia premierului Viorica Dancila la negociei, mentionand ca orice dialog ar fi trebuit initiat inainte de emiterea ordonantei de urgenta pentru modificarea…

- Deputatul PNL Pavel Popescu solicita Guvernului Romaniei sa isi asume o pozitie politica clara in cazul "dosarul Venezuela", in contextul in care Romania detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene. "(...) tacerea, fie ea si diplomatica, e tot un fel de comunicare. In situatia de…