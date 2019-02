Stiri pe aceeasi tema

- Liderul britanic Theresa May ar trebui sa aprobe o uniune vamala permanenta cu blocul comunitar- așa cum a propus Partidul Laburist din opoziție - pentru a întrerupe impasul în care se afla acordul Brexit, a declarat negociatorul UE, Michel Barnier, relateaza Reuters, citat de Mediafax.…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a avertizat pe parlamentarii „rebeli” din guvernul sau aflat la guvernare ca risca sa piarda puterea in fata opozitiei laburiste, conduse de Jeremy Corbyn, si sa ramana in UE, daca nu ii sustin acordul pentru Brexit.

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Este un act de automutilare nationala…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a...

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in…