Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite il investigheaza pe Elon Musk pentru declaratiile sale din luna august referitoare la posibila retragere de la bursa a Tesla, acesta fiind cel mai recent si cel mai mare pericol pentru rolul de lider detinut de miliardar la producatorul de automobile electrice,…

- Departamentul de Stat american va prelungi cu un an interdictia de calatorie pentru cetatenii Statelor Unite in Coreea de Nord, pana la data de 31 august 2019, desi cele doua tari incearca sa rezolve tensiunile actuale, relateaza Reuters.

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca in cazul in care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la randul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza Reuters,…

- Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza…

- Intalnirea dintre delegatia condusa de Alice Wells, subsecretar de stat adjunct pentru Asia de Sud si Centrala in Departamentul de Stat al SUA, si reprezentanti ai talibanilor a fost invocata in premiera de publicatia Wall Street Journal, dar nu a fost confirmata oficial. Potrivit unui…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- Departamentul american al Justitiei a inculpat, vineri, 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Acuzatiile au fost anuntate de Rod…