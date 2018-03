Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave de lupta apartinand Statului Major al Fortelor Aeriene au survolat miercuri, 28 martie, timp de cateva minute bune municipiul Baia Mare. Este vorba despre un exercitiu tactic menit sa atraga atentia elevilor asupra acrierei militare. Actiunea face parte din proiectul Liceului Teoretic…

- Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce Londra a informat Consiliul European ca Moscova este foarte probabil vinovata de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia, la inceputul lui martie,…

- "Negocierile (privind Brexit - n.r.) merg intr-o directie care este foarte favorabila Romaniei si acest lucru nu este intamplator, noi ne-am implicat in discutiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din tarile UE si am obtinut pana aici - repet, este o faza intermediara de negociere - rezultate…

- La numai o zi de la alegerile prezidentiale, Rusia a lansat, luni, noi manevre militare de anvergura cu rachete si artilerie in regiuni din sud, inclusiv in Peninsula Crimeea si regiunile separatiste din Georgia.

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro. Pe pagina sa de Facebook, ministrul…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin despre crearea unei noi generații de arme de inalta tehnologie in Rusia nu va afecta strategia militara a Americii, a declarat duminica secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de Voice of America. La 1 martie, Putin a prezentat imagini…

- Echipaje de lupta dotate cu rachete Bal, din cadrul Flotei Ruse staționate in Marea Baltica, au desfașurat simulari de distrugere a unui detașament naval, in regiunea Kaliningrad, conform serviciului de presa al Armatei Ruse.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamana viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Batalia pentru supremație in Pacific. China vs. SUA, via Peninsula Coreeana Aparent bizara și atat de puțin credibila apropiere intre cele doua Corei rivale ascunde o tentativa de resetare a marelui joc strategic al Asiei, foarte probabil in avantajul Chinei, daca nu cumva planificata și girata din…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii. Congresmanii David Price și Pete Olson, au inregistrat astazi o rezoluție, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații teritoriale a țarii noastre.

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Presedintele sudanez Omar al-Bashir a anuntat joi implementarea unui program impreuna cu Rusia pentru consolidarea capacitatilor militare ale Sudanului, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Acest plan are ca obiectiv dezvoltarea armatei sudaneze pentru ca aceasta sa poate face fata oricarei…

- Comitetul olimpic rus "spera" ca suspendarea sa sa fie ridicata pana la finalul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a declarat joi seful misiunii echipei sportivilor olimpici rusi (OAR), informeaza AFP. "Speram ca suspendarea Comitetului olimpic rus sa fie ridicata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Rusia provoaca din nou Occidentul. Armata rusa a instalat sisteme de rachete Iskander, care pot transporta focoase nucleare, in enclava Kaliningrad, situata intre Polonia si Lituania. Informatia a fost confirmata de presedintele comisiei de aparare din Duma de Stat.

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control. "Acordurile privind controlul…

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa ce Japonia a achiziționat sisteme anti-balistice americane, spre nemulțumirea liderului rus, Vladimir Putin, Kremlinul anunța o masura care ar putea crește dramatic tensiunile in arhipelagul nipon.

- Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele militare ale Rusiei vor urca in tancurile rusesti BMD-4M saptamana viitoare, conform agentiei TASS, care citeaza un oficial al bisericii. "Preotii care sunt alaturi de trupele militare in momentele dificile sunt deseori nevoiti sa evacueze soldatii raniti…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Cu un ton optimist, in primul sau discurs despre Starea Națiunii, liderul de la Casa Alba a declarat ca „poporul este puternic”, a laudat economia, reducerile de taxe adoptate in timpul mandatului sau și a anunțat un „nou moment american”. In politica externa, nu a uitat „rivalii” Rusia și China și…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost inclus in „raportul Kremlin“, prezentat luni Congresului SUA, in cadrul legii „Privind combaterea adversarilor Americii prin sancțiuni“. El apare in anexa „A” a raportului – in lista cu cei 114 de inalți oficiali ruși. Dar, intrucat nu exista inca sancțiuni…

- Prietenia cu Rusia nu reprezinta un obstacol pentru relatiile Republicii Moldova cu tarile din Occident si nu afecteaza cooperarea cu SUA si Uniunea Europeana, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon intr-un interviu pentru postul de televiziune rus RTVI, relateaza site-ul agentiei Tass. "A fi…

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Un distrugator american si nave militare ucrainene efectueaza exercitii comune in Marea Neagra, a anuntat vineri dupa-amiaza Ministerul Apararii de la Kiev, pe fondul intensificarii conflictului separatist est-ucrainean.

- Sfarsitul acestei saptamani vine cu emotii pentru 21 de tineri din Giurgiu care s-au aratat interesati de o cariera in Jandarmeria Romana. Sambata, 13 ianuarie a.c., acestia trebuie sa se prezinte la scolile militare de subofiteri din Dragasani si Falticeni pentru a se inscrie la concurs. 19 dintre…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- El a facut cateva fotografii la cununia cuplului de tineri - cu mirele, mireasa, preotul, nasii, socrii si nuntasii. Le-a promis ca le va trimite pozele, dar intors in Statele Unite ale Americii si-a dat seama ca a pierdut adresa romanilor. Dupa aproape 37 ani, sora lui Matt, Susan Hills Goldman, si-a…

- Nokian Tyres introduce in gama sa de anvelope de iarna noi modele bazate pe tehnologie de ultima ora: Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian WR SUV 4 și Nokian WR G4. Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian…

- Pe 31 decembrie 2017, rebelii sirieni au tras cu mortiere asupra bazei aeriene a Rusiei din Siria Hmeimim, fiind distruse cel puțin patru bombardiere Su-24, doua avioane de vinatoare Su-35S și o aeronava militara de transport An-72, anunța publicația rusa Kommersant, citata de MOLDPRES. „A fost distrus,…

- Directorul Colegiului National de Informații si fost consilier prezidențial pe probleme de securitate naționala, Iulian Fota, spune ca Occidentul ia in calcul scenariul unui razboi, așa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste”. Citeste…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.