- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury. Ministerul Afacerilor Externe…

- Prezentat la Salonul Internațional de Automobile de la București la doar cateva ore dupa premiera mondiala din China, noul Volkswagen Touareg a atras publicul ca un magnet. Este pentru prima data cand in Romania este prezentat un model inaintea celorlalte piețe europene, fapt ce demonstreaza atenția…

- * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei 'Earth Hour' - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt, informeaza Presedintia. * Palatul Parlamentului va intrerupe sambata iluminatul…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- In ceea ce priveste costurile, luna februarie a adus scumpiri in cazul celor cu dobanda fixa, care ii feresc de socuri pe imprumutati. Desi de obicei inceputul anului este mai slab pentru tranzactiile imobiliare, nu acelasi lucru se intampla acum cu cererea de credite pentru locuinte. Anca Bidian, director…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- Functia de presedinte al CNDIU va fi exercitata in etapa urmatoare de catre secretarul de stat Dan Neculaescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres. Printre activitatile avute in vedere la nivelul CNDIU in cursul acestui an se afla analizarea transpunerii in legislatia interna a unor…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Luni, 19 februarie 2018, Ministerul Apararii Nationale a lansat in dezbatere publica un proiect de Hotararea Guvernului privind organizarea si desfasurarea in Romania a Reuniunii ministrilor apararii din statele participante la initiativa "Bucuresti 9 ndash; B9", care va avea loc, la Bucuresti, intre…

- CSM București mizeaza și pe continuitate in noul sezon. Cinci dintre handbaliste au decis sa prelungeasca ințelegerea cu echipa campioana a Romaniei. Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Majda Mehmedovic și Iulia Curea vor continua alaturi de gruparea bucureșteana. Capitanul Tigroaicelor, Oana…

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca. Conform unui comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi va ține in acesta seara o conferința de presa pentru a face mai multe declarații despre acuzațiile care s-au iscat dupa dezvaluirile fostului deptat Vlad Cosma. Vom afla la ora 19.30 ce va spune șefa procurorilor anticorupție.

- Grupul Parlamentar Popular European va fi condus de prim-vicepreședintele PPEM, Eugen Carpov. Decizia a fost anunțata în cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, urmare a discuțiilor dintre deputații populari europeni. De asemenea, în cadrul grupului parlamentar deputatul…

- Un cetatean roman a fost evacuat, sambata, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun - Amman - Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit un comunicat al MAE transmis AGERPRES, pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada…

- Natalia-Elena Intotero, noul ministru propus la Relația cu romanii de Pretutindeni, este deputat PSD, presedinta Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara. De profesie este profesoara. In perioada mai 2012-decembrie 2012 a fost secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- Omul de afacei Adrian Porumboiu, fost patron al echipei de fotbal FC Vaslui, reacționeaza la informația ca a fost martor la o discuție invocata de DNA in dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene. Porumboiu afirma ca in discuția la care a participat, in 2013, la Hotel Caro din București, nu s-a…

- Campioana Romaniei a pus gand rau celei mai bune echipe a Europei. Unguroaicele vin a patra oara in Sala Polivalenta. Au caștigat precedentele trei partide. Runda a doua a Ligii Campionilor se deschide vineri, in Romania, cu cel mai tare meci pentru "tigroaice". ...

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, arata, intr-un mesaj postat din Iasi, miercuri, pe Facebook, ca Unirea Principatelor are pentru el o semnificatie aparte, deoarece s-a nascut in sudul Basarabiei, care era, in 1859, parte a Romaniei condusa de Alexandru Ioan Cuza. Postarea lui…

- Ilie Nastase l-a dat in judecata la Bucuresti pe Steve Simon, presedintele WTA, ca urmare a scandalului declansat anul trecut, cand milionarul american a criticat in termeni duri prezenta fostului mare tenismen roman la festivitatea de premiere a turneului de la Madrid. Pe langa despagubiri, “Nasty”…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Autoritatile ungare au returnat catre Ucraina zece migranti dintr-un grup de 11 care au ajuns in Ungaria la bordul unui avion usor ce a aterizat pe 12 ianuarie in apropierea localitatii Kallosemjen din nord-est, informeaza vineri agentia MTI. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul…

- Cel mai controversat personaj al ultimelor zile a anunțat ca demisioneaza! Asta, dupa ce un control intern al PICCJ a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, dosare aflate pe rolul Parchetului…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- UPDATE Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, luni, ca reprezentantii ministerului urmeaza sa aiba o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce membri ai "Miscarii celor 64 de comitate" au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc. „In…

- Romanian-American Business Council, o organizatie non-profit ce reprezinta interesele comunitatii romane din Statele Unite, a cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucuresti, dupa ce a lansat o campanie pentru a convinge Congresul SUA de a include Romania in programul Visa Waiver, ce…

- Fundatia Caritatea, un ONG care isi are sediul in Bucuresti si care are legaturi stranse cu comunitatea evreiasca din Romania detine mai multe imobile si terenuri in toata tara, proprietati revendicate in baza unor decizii de retrocedare in numele comunitatii evreiesti. Fundația vrea sa puna mana pe…

- Fostul ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a atras atentia asupra mai multor nereguli gasite la Agentia de transplant: "DESPRE HOȚIE, CRIMA, FENTE ȘI FLORICELE Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poți fura liniștit? Simplu: sa iți faci singur regulile! Sau... și mai simplu, sa…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetateni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea. Reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu sprijinul consulului…

- „Mediamensonges” (Minciuni mass-media) este titlul unei lucrari aparute la Bruxelles in 1990, realizata de Gerald de Selys, ziarist la Radio-Televiziunea belgiana de limba franceza. El preciza ca ideea i-a venit „dupa scandaloasa mistificare a macelului de la Timisoara”. In opinia sa, minciunile despre…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National…

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …