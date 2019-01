Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Roger Stone, un aliat important al președintelui SUA, Donald Trump, se confrunta cu șapte capete de acuzare in cadrul anchetei privind alegerile prezidențiale din 2016, informeaza postul BBC News preluat de mediafax. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui SUA Donald Trump, a decis amanarea participarii la audierile din Congres din cauza unor "amenintari" pe care i le atribuie liderului de la Casa Alba, potrivit mediafax.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania, la intalnirea cu Viorica…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a nuantat joi pozitia privind ingerintele electorale ruse, afirmand, in contextul anchetei, ca nu exclude posibilitatea sa fi existat colaborari cu Rusia in campanie, dar a precizat ca nu exista dovezi contra liderului de la Casa Alba, potrivit…

- James Comey, un fost director al FBI, demis in 2017 de catre Donald Trump, a criticat ”minciunile” presedintelui american si i-a indemnat pe alesii republicani sa-i opuna rezistenta, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Reputatia FBI a fost afectata, pentru ca presedintele Statelor Unite, impreunta…

- Consulatul general al Romaniei din orasul american Chicago a celebrat Ziua Nationala intr-un hotel apartinand familieii presedintelui SUA, Donald Trump, anunta o organizatie non-guvernamentala din Statele Unite.

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

