BREAKING Ramona Mănescu: Nu plec din Guvern Ministrul de Externe, Ramona Manescu (ALDE), a declarat luni la Digi 24, dupa ce partidul sau a decis sa iasa de la guvernare, ca ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar daca risca sa fie data afara din partid. `Eu am acceptat aceasta onoare de a fi ministru de Externe pentru ca am considerat ca politica externa e importanta, cred ca e important sa fim parteneri serioși pina la capat. Eu am ințeles decizia ALDE, o respect, dar in momentul acesta Romania sa dea semnale ca e inconsecventa la nivel exterior cred ca e un lucru rau. Eu imi asum sa raman in continuare (...) pentru ca suntem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Statul Israel si au evidentiat dorinta comuna de aprofundare a cooperarii dintre cele doua state, atat in planul dialogului politic, cat si in domeniul economic si sectorial. In context, a fost…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, spune ca cetatenii romani din afara granitelor tarii au acelasi drept de vot ca si rezidentii din Romania, iar obligatia autoritatilor este sa garanteze cetatenilor dreptul de vot. ”Aici nimic nu este negociabil”, spune noul ministru de Externe, potrivit news.ro.Intr-o…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate a diplomatiei romanesti, anunța AGERPRES."Evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca (...) in fiecare moment si Parlamentul si Comisia au…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a afirmat ca, prin numirea lui Mircea Geona în funcția de adjunct al secretatului general al NATO, România intra în normalitate, precizând ca nominalizarea este o recunoaștere a performanțelor

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Un...

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- „Acum, evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca am trecut prin foarte multe etape și absolut in fiecare moment și PE și Comisia au spus ca Romania e pregatita sa intre in Schengen, din punct de vedere tehnic și logistic. Practic, noi funcționam de facto ca…

- „Sunt cu atat mai bucuroasa de aceasta numire, dar mai ales ma simt foarte, foarte responsabila de poziția pe care o am. (...) Vin dupa nume grele și vreau sa demonstrez ca și o femeie se poate ridica la inalțimea funcției pe care o deține", a afirmat Ramona Manescu, joi, la Antena 3, in emisiunea…