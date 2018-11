Stiri pe aceeasi tema

- Ajax Amsterdam s-a impus cu 2-0 pe terenul lui AEK Atena și a obținut prima calificare in grupele Champions League dupa 13 ani. Partida de la Atena a fost insa umbrita de incidentele dintre fanii celor doua echipe, care au continuat rafuiala inceputa cu o seara inainte de meci. ...

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- Parisul este sâmbata scena unor proteste semnificative. Forțele de ordine s-au ciocnit cu manifestanții care au început sa iasa în strada în urma cu mai multe zile, dupa scumpirea carburanților.

- Ciocniri violente sambata seara la Atena intre protestatari si fortele de ordine. S-a intamplat la finalul unui mars de comemorare a 45 de ani de la o revolta impotriva dictaturii militare, in care au murit zeci de oameni.

- Treisprezece persoane au fost retinute si sapte jandarmi raniti usor la Strasbourg, in marja unei manifestatii pro-kurde in cadrul careia au avut loc ciocniri intre militanti si fortele de ordine in apropierea institutiilor europene, informeaza surse concordante citate de AFP, potrivit Agerpres.Ciocnirile…

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu si unionisti participanti la Marsul Centenarului, sambata, la Chisinau, au fost agresati de fortele de ordine. Dupa incidente, Codreanu a declarat ca ar trebui sistat orice ajutor financiar din Romania pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia, potrivit news.ro.Potrivit…