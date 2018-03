Stiri pe aceeasi tema

- Romania va expulza un diplomat rus, dupa otravirea spionului Serghei Skripal. Autoritațile de la București au decis expulzarea unui diplomat rus, dupa otravirea spionului rus Serghei Skripal intr-un centru comercial din orașul Salisbury, aflat in Marea Britanie. Decizia este un act de solidaritate fața…

- In noaptea de sambata spre duminica Romania trece de la ora de iarna la cea de vara, astfel ora trei devenind ora patru. In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai exact, in noaptea ce desparte 24…

- Platforma Tumblr a informat ca a descoperit activitatea grupului la sfarsitul anului 2017, ajutand la o investigatie care a dus la acuzarea a 13 indivizi care aveau legaturi cu Agentia rusa de Cercetare pe Internet (IRA).Intr-un comunicat, Tumblr a anuntat ca cele 84 de conturi suspecte…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia in Marea Britanie, intrucat la summitul european incheiat vineri 'interesele' diferite…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters. "Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor,…

- ORA DE VARA 2018. Cand SE SCHIMBA ORA. In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai exact, in noaptea ce desparte 24 martie de 25 martie 2018, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte. Ora 03:00…

- Vladimir Putin a reușit sa obțina un nou mandat in urma alegrilor prezidențiale din Rusia. A primit o mulțime de mesae de felicitare, dar unul destul de important a intarziat sa apara. Este vorba despre cel al...

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu ministrii apararii din tarile care alcatuiesc formatul B9 a fost dedicata problemelor legate de aparare, securitate, tinand cont de "provocarile la care trebuie sa faca fata tarile din flancul estic al…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Statele Unite ale Americii raman cel mai mare exportator de arme din lume, aproape jumatate dintre armele americane ajungand in Orientul Mijlociu in ultimii cinci ani. In total, 98 de state au fost aprovizionate cu armament din SUA. Intre 2013 si 2017, sistemul global de transferuri de arme…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Exporturile alimentare ale Rusiei au crescut cu 25% anul trecut, la nivelul record de 19 miliarde de dolari, arata datele publicate de Centrul rus de export. Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- FC Ufa a anuntat, joi seara, pe site-ul oficial, transferul lui Ionut Nedelcearu de la Dinamo, jucatorul semnand un contract pe trei ani si jumatate. Potrivit gruparii din Rusia, cu aceasta ocazie pentru prima data pe platforma clubului a fost transmisa live semnarea unui contract de catre un jucator.Ionut…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Conform raportului PwC, in perioada 2017-2021 va exista o crestere a cheltuielilor de aparare, care va compensa declinul inregistrat in perioada 2012-2016 in 45% dintre tarile analizate. Printre acestea, se numara jucatori mari precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, dar…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- Rusia ameninta Romania cu masuri militare. Motivul invocat il constituie sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in țara noastra, dar și in Romania si in Japonia. Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare,…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…