- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- Klaus Iohannis a avut o prima reacție in legatura cu protocoalele SRI-DNA. Așadar, pentru prima data, printr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențiala se fac precizari importante in legatura cu acest subiect controversat, vehiculat de multe ori, de-a lungul timpului, in spațiul public.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, joi, cursurile valutare rezultate pe baza cotațiilor societaților bancare autorizate. VALUTA COD RON Dolarul australian AUD 2,9445 Leva bulgareasca BGN 2,3850 Dolarul canadian CAD 2,8943 Francul elvetian CHF 3,9860 Coroana ceha CZK 0,1835 Coroana daneza DKK 0,6263…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre in sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizand ca vineri va avea o discutie cu acestia, pentru clarificarea situatiei.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un Memorandum prin care se adopta un model de acord-cadru de parteneriat intre unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc sa efectueze investitii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finantare prin Programul Operational Regional…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. "Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in…

- Fermierii au depus, din 1 martie si pana in prezent, un numar de 79.393 cereri pentru plata subventiilor, pentru o suprafata de 221.301 hectare, in cadrul campaniei pe anul 2018, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun in intervalul…

- La Congresul PSD a fost votata Convenția de susținere a candidaturii Romaniei la președinția Consiliului European. In spatele acestei formulari din documentele congresului Traian Basescu a descoperit un lucru cel puțin șocant: acela ca, fara sa-și dea seama, delegații la congrees s-au angajat, de fapt,…

- Ca sa nu iasa vorbe degeaba, toate candidaturile pentru funcțiile scoase la licitație in congres au fost acceptate. S-a putut inscrie pana și Codrin Ștefanescu, dar pentru funcția „plina” de secretar general STOP Nu li se acorda insa nici o șansa contracandidaților Vioricai Dancila care are binecuvantarea…

- Cu tot cu anii de gradinița! Invațamantul ar putea deveni obligatoriu de 15 clase. Asta vor cațiva deputați PSD și UDMR care au depus un proiect in acest sens. Practic, documentul prevede ca grupa mijlocie, grupa mare și clasele finale de liceu, sa devina obligatorii. Inițiatorii spun ca a scazut drastic…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- București. 5 martie 2018 – Agent Green a obținut angajamentul ferm al unei parți importante din industria lemnului pentru a refuza materialul lemnos provenit din parcurile naționale și padurile virgine din Romania. Sprijinul industriei vine pe fondul pe care Senatul [1] și Ministerul Apelor și Padurilor…

- Echipa de volei feminin, Transilvania „Wild Cats” Brașov a debutat cu dreptul in play-off-ul diviziei A2 Vest. In primul joc, fetele pregatite de Razvan Patran și Adrian Vescan s-au impus fara probleme cu scorul de 3-0 (25-23; 25-16;25-7) in fața formației SCMU Craiova. Meciul al doilea va avea loc…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon, comunica Noi.md. In ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun a fi intreprinse in vederea pedepsirii celor care se fac vinovați; acțiunile…

- Aproape 4.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica, in ultimele 2 saptamani din punct de vedere al securitatii, fiind aplicate 578 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 320.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 10 infractiuni,…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, cu trei zile inainte de incheierea competitiei, avand 13 medalii de aur, 12 de argint si 10 de bronz (total 35 medalii). Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader responsabilitatea de a anunta ceea ce crede de cuviinta. Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea…

- Ministrul Apararii, Eugen Sturza, susține ca a fost inclus de președintele Igor Dodon în componența Consiliului Suprem de Securitate scrie 10tv.md. Asta în ciuda poziției exprimate anterior de președinte precum ca nu-l va recunoaște pe Sturza în calitate ministru al Apararii.…

- Zi de foc miercuri la PSD! Mai exact, o ședința a Comitetului Executiv Național (CExN) al PSD are loc, miercuri. Astfel, social-democrații vor evalua activitatea secretarilor de stat. Totodata, s-ar putea discuta despre scandalul care vizeaza Direcția Naționala Anticorupție (DNA).

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, despre acuzatiile aduse DNA de catre deputatul Vlad Cosma, ca este responsabilitatea mai multor institutii sa ia decizii si sa indrepte lucrurile, pentru ca "asa ceva nu e nici normal, nici acceptabil".„Nu cred ca exista cineva, cel…

- Minifotbal spectacol in Complexul ”Dolce Vita”! Etapa a 14-a din Campionatul Județean a adus doua derby-uri la varf de clasament. Profi Targu Jiu și Peppy Dolce Vita s-au impus in meciurile cu ISU Gorj, respectiv Farmacia Victoria. Campionatul Județean de Minifotbal este in plina…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, referindu-se la informatiile care au aparut recent despre DNA, ca nu este normal sa "se intample ceea ce s-a expus" duminica seara in spatiul public si considera ca este in responsabilitatea mai multor institutii sa ia decizii si "sa indrepte…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron, o alta…

- O fata în vârsta de 12 ani a fost arestata preventiv sub acuzatia ca a împuscat cinci elevi, într-un liceu situat în orasul american Los Angeles, informeaza Mediafax. Amintim ca incidentul armat a avut loc joi dupa-amiaza (în cursul noptii de joi…

- Aflat in vizita de lucru pentru doua zile in Constanța, Ministrul Apararii Naționale a anunțat care este planul de masuri ce vor fi luate in privința unitaților militare de la malul Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a fost primit astazi în Portul Militar Constanța cu onoruri…

- Demnitarii aflati în competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei altor institutii, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- La pachet cu o echipa de peste 4000 de angajati implicati in dezvoltarea seriilor HTC Pixel si Pixel XL, Google a obtinut si licentele pentru tehnologiile brevetate de HTC in domeniul produselor smartphone. Acordul negociat pentru suma de 1.1 miliarde dolari nu exclude posibilitatea ca HTC sa produca…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular (DCons) si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) au incheiat un Protocol de colaborare in vederea acordarii de sprijin reciproc in gestionarea situatiilor deosebite in care sunt implicati cetateni…

- Simona Halep a pierdut finala turneului Australian Open, dupa un meci dur cu daneza Caroline Wozniacki. Tenismena romanca a pierdut și poziția de lider mondial al clasamentului WTA. Halep s-a aflat astazi la al treilea meci de Grand Slam in care a jucat cu titlul pe masa. Un singur lucru era cert inaintea…

- Viorica Dancila a afirmat, dupa sedinta CEX a PSD, ca Ministerul Fondurilor Europene devine de sine statator, iar atributiile Ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de alte ministere. De asemenea, aceasta a prezentat lista completa a Cabinetului.

- Telekom Romania anunța încetarea contractelor cu Poșta Româna, începând cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe și mobile, ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de catre Poșta Româna. Clienții Telekom…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior, acesta fusese cercetat sub control judiciar.

- Cateva mii de lilieci de fructe, cunoscuți și drept „vulpi zburatoare”, au murit intr-un stat din Australia. Evenimentul i-a cutremurat pe activiștii pentru protecția animalelor. Ei trebuie sa se lupte pentru a salva viața acestor animale și nu numai,care au fost teribil afectate de valul de caldura…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, va fi testat incepand de vineri dimineața, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Mulți romani vor primi, astfel, un SMS de test. ”Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari…

- ING Romania anunta, printr-un comunicat de presa, ca va transfera beneficiul obtinut de companie in urma reducerii taxelor angajatorului in cresterea salariului brut al angajatului, ca raspuns la modificarile aduse Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale.…

- Magistratii de la Judecatoria Sibiu vor protesta zilnic cate o ora pana in 22 decembrie, urmand sa-si suspende activitatea in intervalul 11.30 - 12.30. Coform purtatorului de cuvant al Judecatoriei, Ana-Maria Langtaler, protestele au loc "in contextul modificarilor preconizate ale Legilor justitiei,…

- Cel puțin zece oameni au nevoie de îngrijire medicala în urma unui accident rutier între un autoturism și un autocar în care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc în zona localitații bacauane

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. Printre tronsoanele menționate de ministru se afla Turda-Sebeș și Campia Turzii-Targu Mureș. Read More...