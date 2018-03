Stiri pe aceeasi tema

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Viorica Dancila a anuntat astazi ca îi trimite o scrisoare lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, în care îi cere explicatii, dupa ce în 2012, Comisia a solicitat de la Ministerul Justitiei, un document referitor

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita informatii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei referitoare la dosare…

- Viorica Dancila a anuntat ca îi trimite o scrisoare lui Jean Claude Juncker, în care îi cere explicatii, dupa ce Comisia Europeana a cerut acum 6 ani, de la Ministerul Justitiei, date despre procese penale.

- Ministerul Justitiei a declarat, marti, ca va raspunde in cursul zilei scrisorii premierului cu privire la documente care ar fi fost transmise de Comisia Europeana in perioada 2012-2018 prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa in care cere lamuriri despre posibile ingerinte in Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale. "Doamna premier ne-a informat ca Guvernul si/sau ministrul Justitiei vor transmite…

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa în care cere lamuriri despre posibile ingerinte în Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- Declaratia unica prin care dispar sapte formulare, printre care si controversatul D600, va fi adoptata, joi, de Guvern. Mai exact, potrivit premierului Viorica Dancila, noul formular se va depune o singura data pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie, plata contribuțiilor…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca modificarea Codurilor penal si de procedura penala a fost finalizata, la Ministerul Justitiei, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Nu stiu. Foarte bine, daca a fost adoptat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament,…

- Viorica Dancila a mers la Bruxelles pentru a dialoga cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Printre lucrurile pe care Dancila a incercat sa le lamureasca a fost si situatia lui Darius Vilcov. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa de opt ani de inchisoare, dar chiar si asa este in…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Darius Valcov a fost tinta intrebarilor puse la conferința de presa de la Bruxelles, pentru ca nu a fost demis de premierul roman dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru coruptie. In prima sa vizita ca prim ministru in Capitala Uniunii Europene, Viorica Dancila a dat explicatii in fata jurnalistilor…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa care au sustinut o conferinta de presa comuna, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Viorica Dancila a avut o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a reușit, in stilu-i caracteristic, sa faca mișto de ceea ce se intampla in Romania: schimbarile frecvente ale premierilor.”Europa nu are niciun fel de secret pentru Viorica Dancila. E al cincilea…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea, miercuri dupa-amiaza, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ulterior, cei doi demnitari vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea, miercuri dupa-amiaza, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ulterior, cei doi demnitari vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Aflata pentru prima oara la Bruxelles, de la preluarea prerogativelor de prim-ministru, Viorica Dancila continua seria intrevederilor cu inaltii oficiali europeni. De aceasta data, sefa Executivului urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele luxemburghez al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, intr-o declaratie de presa, ca Viorica Dancila va trebuie sa explice, in cadrul intalnirilor de marti si miercuri de la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Confruntata cu diverse reactii negative la adresa masurii propuse de Guvern pentru angajatii din IT, premierul Viorica Dancila a sustinut ca asteapta argumente in ceea ce privesc criticile aparute in presa."Trebuie sa si argumenteze acest lucru, sunt deschisa dialogului.Cred ca activitatea…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat ca daca legile Justiției raman așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune in alți termeni. ”Este o nestemata ceea ce a spus domnul Juncker. Am…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare o non-problema. "Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema", a declarat Iohannis la Bruxelles, miercuri, dupa o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri, 30 ianuarie, premierul Viorica Dancila. „Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie”, a declarat Dancila,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat marti pe Twitter o scrisoare de felicitare adresata noului premier roman Viorica Dancila, in care face referire la importanta presedintiei Consiliului UE de anul viitor, la sustinerea valorilor europene, a statului de drept si la lupta impotriva…

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. De la Comisia Europeana, comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al Romaniei.”Salut decizia…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…