Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 22 au fost ranite dupa ce un bloc de apartamente s-a prabusit in orasul Poznan din vestul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca echipele de salvare continua sa caute printre daramaturi, informeaza The Washington Post. …

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata si alte peste 100 au fost ranite in Bolivia la sfarsitul saptamanii trecute in cursul unui carnaval din cauza accidentelor de masina, a violentelor si a inundatiilor, a anuntat marti guvernul din La Paz, citat de agentia Xinhua. In cadrul unei…

- Cel putin 21 de persoane au decedat, iar alte 72 au fost ranite, in urma unor incidente tragice care au avut loc in cursul carnavalului din orasul bolivian Oruro, un festival folcloric ce a fost inclus de UNESCO in patrimoniul cultural imaterial al umanitatii, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin 38 de persoane au murit, dupa ce doi sinucigasi cu bomba s-au detonat intr-o piata aglomerata din centrul Baghdadului, potrivit oficialilor irakieni, scrie The Guardian. Atacurile au avut loc...

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau din Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- In urma cu o generatie, Polonia a condus lupta pentru substituirea totalitarismului cu democratia liberala in Europa Centrala. Acum, din nefericire, ea s-a alaturat avangardei contrarevolutiei ce vrea sa demanteleze institutiile fundamentale ale societatii libere. In ultimele cateva zile guvernul ei…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 300 au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in urma confruntarilor cu serviciile de securitate israeliene in cursul protestelor desfasurate in Cisiordania si Fasia Gaza ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Luptele din cadrul taberei rebele din capitala yemenita Sanaa s-au soldat cu cel puțin 234 de morți și 400 de raniți, a indicat marți o purtatoare de cuvant a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), relateaza AFP. ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' începând…