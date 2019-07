Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in București. Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket din sectorul 2. Polițiștii fac acum cercetari pentru a afla cine se face vinovat de moartea violenta. Anchetatorii au fost alertați, luni, in jurul orei 4, printr-un apel la 112 ca in parcarea unui centru comercial…

- Crima oribila in București - Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cauzele de la care s-au incaierat cei doi oameni implicați in conflictul care s-a incheiat cu decesul barbatului batut.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA…

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat și reținut un barbat cautat pentru tentativa de viol și talharie. Oamenii legii aflați in patrulare in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe Calea Sever Bocu colț cu Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au observat o persoana care corespundea descrierii…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Reghin, plecat la pescuit sambata, a fost gasit inecat in raul Mureș, duminica, potrivit Mediafax.Poliția din Reghin a fost sesizata de catre un barbat care a anunțat ca prietenul sau, plecat la pescuit sambata, nu s-a mai intors acasa și este posibil sa…

- Un barbat a ranit un altul cu un pistol cu bile de cauciuc, sambata seara, pe o strada din Bucuresti, agresorul fiind imobilizat de un trecator. Politistii au fost chemati prin apel 112, iar in prezent fac cercetari.

- Un barbat a fost gasit mort, duminica, in sediul asociatiei in care isi desfasura activitatea, informeaza Agerpres.ro. Politia a declansat cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s a produs decesul.In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr o cladire de…