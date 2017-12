Stiri pe aceeasi tema

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Compania multinationala Anchor Grup, jucator in sectoarele rezidential, spatii de birouri si comerciale, a investit in Romania, in cele doua decenii in care a fost prezenta pe piata locala, peste 400 de milioane de euro.

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Denis Alibec (29 de ani) a ales sa se distreze in timp ce restul colegilor sai munceau pentru victoria in fata Viitorului (2-0). Lasat de Dica in afara lotului pentru partida cu campioana Romaniei, atacantul de 2,04 milioane de euro a inceput deja vacanta si a plecat la munte, alaturi de cativa…

- Angajații uzinei Ford din Craiova acuza constructorul auto ca le condiționeaza creșterea salariilor brute pentru compensarea trecerii contribuțiilor la angajat de renegocierea unor condiții defavorabile. Din aceasta cauza, deputatul USR Adrian Prisnel a trimis o scrisoare deschida companiei americane…

- "Sistemele acestea sunt printre putinele testate in lupta, ceea ce este foarte important pentru militari”, a precizat Mihai Fifor, la audierea de prezentare a bugetului MApN.Scrisoarea de oferta si acceptare pentru achizitia sistemelor de rachete Patriot a fost semnata pe 29 noiembrie.…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma exporarii Bainet. Compania a forat in Nord-Estul Romaniei, in zona Suceava EIV-1. Sondale au forat pentru cateva…

- Compania, furnizor de solutii software de ultima generatie in domeniul resurselor umane, a implementat intr-o aplicatiie de calcul schimbarile aduse de ”Revolutia Fiscala”. Specialistii au realizat cateva simulari pentru trei dintre structurile de remunerare cele mai uzuale in Romania atat dependente,…

- Investitii de proportii in Romania din directia unui gigant din domeniul energiei. Enel va investi 565 milioane euro pentru investiții privind infrastructura și rețele pe piața din Romania, in perioada 2018-2020, au anunțat, marți, reprezentanții companiei, intr-o conferința de presa.Citeste…

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a aprobat in AGA venirea pe Bursa din Bucuresti, potrivit datelor din Monitorul Oficial. „Se aproba admiterea actiunilor emise de societate la tranzactionare pe piata reglementata…

- Romania ar putea sa nu mai deschida niciun kilometru de sosea rapida in 2017, in afara de cei 15 kilometri din Autostrada Lugoj – Deva, inaugurati in martie. Din cauza unor probleme descoperite pe tronsoanele cele mai avansate, Compania de Drumuri refuza sa faca receptia lucrarilor. Luna aceasta este…

- Actrița Patricia Reyes Espindola vine in Romania. Vedeta este cunoscuta pentru rolul din superproductia „Frida”, in care ii este mama Salmei Hayek. Actrița Patricia Reyes Espindola a devenit cunoscuta publicului din Romania, din telenovele precum „Salome”, cu Edith Gonzalez, „Ingerul Noptii, „Maria…

- Presa americana anunța arestarea lui Dumitru Popescu, CEO al companiei ARCA Space, unul dintre cei mai mediatizați romani in materie de zboruri spațiale. El a efectuat deja 10 experimente cu aparate de zbor.

- Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt, insa, magazine care vor avea reduceri si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. Libertatea te invața cum cumperi ieftin de Black Friday 2017. Romanii sunt nerabdatori in privința Black Friday, cel mai mare…

- Constructia proiectului Arcadia Apartments Domenii, o investitie realizata de Dan Sucu (foto), proprietarul grupului Mobexpert, si Valentin Visoiu, proprietarul grupului Conarg, a luat startul la finalul lunii august a acestui an, pe un teren de circa trei hectare, din apropierea zonei Domenii din…

- Transgaz confirma. Nu ne ajung gazele la iarna și vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent în Comisia de ancheta a activitații ANRE.

- Jozsef Varadi, CEO al Wizz Air, liderul pietei aeriene locale, spune ca in primele zece luni din acest an com­pa­nia a transportat 6,1 milioane de pasa­geri pe piata din Romania, in crestere cu 32% fata de perioada similara a anu­lui trecut iar pana la final de an traficul va depasi nivelul de 7…

- Sistemul de rachete Aegis Ashore asemanator cu cel operational in Romania, la Deveselu, se afla in cosul de cumparaturi al responsabililor japonezi. Pentagonul a furnizat deja Japoniei date tehnice si preturi pentru o versiune la sol a sistemului antiracheta Aegis folosit initial pe crucisatoarele si…

- Proiectul de lege pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)” pentru dotarea Armatei, proiect care va fi transmis spre aprobare Parlamentului, a fost adoptat de Guvern in sedinta de…

- PPT Preturi Pentru Tine, retailer romanesc de imbracaminte si incaltaminte, ataca pietele externe cu un plan de extindere regionala in sase tari europene in a doua jumatate a anului viitor. 0 0 0 0 0 0 Dupa expansiunea brandului romanesc in Republica Moldova si Bulgaria, unde PPT are…

- Compania nationala de transport aerian Tarom estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor. Fostul premier Victor Ponta…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- Transgaz ar putea participa la licitatia organizata de Agentia Proprietatii Publice (APP), in periada 27 noiembrie – 1 decembrie, pentru privatizarea Vestmoldtransgaz. Pretul de pornire a licitatiei este de 9 milioane de euro, cumparatorul fiind obligat sa investeasca 93 milioane euro in urmatorii doi…

- Compania americana Bell Helicopter a inceput luna aceasta testarea unui nou aparat de zbor, aeronava cu rotoare basculante Valor V-280. Deocamdata, e vorba de teste la sol, dar primele teste de zbor sunt prevazute pentru finele acestui an.

- Guvernul Republicii Moldona, prin Agentia Proprietatii Publice (APP), va organiza in noiembrie-decembrie 2017 o runda de privatizare a activelor statului, printre companiile scoase la vanzare fiind Vestmoldtransgaz, creata in anul 2014 pentru a gestiona reteaua de transport gaze Iasi-Ungheni si de a…

- Compania care detine brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, precum si al treilea cel mai mare broker de asigurari din tara se listeaza saptamana aceasta pe Bursa de Valori Bucuresti. Ce inseamna mai exact o “listare”, sau un “IPO”, si ce trebuie sa faca o persoana…

- Compania nipona Calsonic Kansei se extinde în România si investeste 30 de milioane de euro într-o fabrica de componente electronice, la Ploiesti, unde va crea aproape 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat emis luni de Ministerul

- ING Bank isi va reloca sediul central in proiectul de spatii de birouri Blue Rose Office Park, dezvoltat de catre Portland Trust, in zona Bulevardului Expozitiei din Capitala. Aici ING Bank va ocupa in intregime a treia cladire a proiectului, de 20.000 de metri patrati, ceea ce va reprezenta aproximativ…

- „Stratus, o companie din Texas care ajuta firmele care vor sa aiba afaceri in Statele Unite, in special in Texas, cu relații publice sau lobby, spre exemplu. Aici, in Romania, cautam companii care vor sa vina in Statele Unite, dar vrem sa invațam mai multe despre oportunitați și despre dezvoltarea economica…

- Electrica Furnizare este in continua dezvoltare a activitații și extindere. In urma unui studiu de piata efectuat anul trecut, societatea a demarat acțiunea de obținere a licenței de furnizare de gaze naturale. In conformitate cu decizia ANRE 103312.07.2017, compania a obținut licența pentru a furniza…

- Premierul Mihai Tudose participa miercuri dimineața la ceremonia de semnare a unui memorandum intre compania romaneasca Aerostar și firma americana Raytheon, care produce sisteme de rachete Patriot.

- Intrebat, marti, daca va fi finalizat un act normativ pentru reintroducerea taxei de mediu sau de poluare, Dragnea a raspuns: „Doamna Gratiela Gavrilescu are tema sa vina cu o propunere in sensul asta, dar nu de introducere a unei taxe, ci sa vedem care este cel mai bun pachet de masuri pentru ca…

- Anul acesta va aduce, cu siguranța, cel mai bun trafic de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ din ultimii 20 de ani. Pâna la începutul lunii septembrie s-au înregistrat 104.000 de turiști, spune directorul Bogdan Artagea, iar estimarea este ca pâna…

- Magazinele de brand vand bine - 1 milion de euro intr-un an pentru magazinele Farmec Reteaua magazinelor Gerovital a ajuns la 11 puncte de vanzare, la numai 1 an de la inaugurarea primului magazin. Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, marcheaza un an de la înfiintarea…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, este pe cale sa incheie o intelegere cu firma ruseasca Fortgroup privind vanzarea mallurilor sale din Moscova, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Imobile in valoare de milioane de euro pot fi vandute „pe nimic“, daca Societatea Feroviara de Turism va intra in faliment. Compania este in insolvența și, deocamdata, nu se arata vreun motiv de optimism.

- O femeie din statul american Michigan a fost condamnata la șapte zile de inchisoare, dupa ce a refuzat ordinul unui judecator de a-și vaccina fiul. Inițial, parinții copilului de noua ani au fost de acord cu vaccinarea acestuia. Ulterior, mama acestuia, Rebecca Bredow, a refuzat sa-l mai faca, relateaza…

- Compania aeriana a publicat anularile de zboruri pe site-ul sau, unele rute afectate vizand si Romania. Ulterior Ryanair a anuntat ca va anula inca 18.000 de zboruri, afectand circa jumatate de milion de pasageri, din noiembrie pana in martie. Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut…

- Atos, lider global în transformare digitala, a anunțat ca va achiziționa Siemens Convergence Creators GmbH (CVC), unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de transformare digitala multi-industrie din lume, cu sediul central în Viena. Firma austriaca are peste 800 de specialiști…