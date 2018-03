Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica, despre protocoalele SRI-DNA, in jurul carora se invarte un scandal imens, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, luni, desecretizarea documentelor. Actualul senator a vorbit despre protocoalele incheiate in timpul mandatului sau, despre…

- Platforma Romania 100 cere demisia ministrului justiției, Tudorel Toader, dupa apariția motivarii avizului negativ al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat vineri motivarea hotararii privind cererea ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției…

- "Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva…

- Procurorii din CSM care au dat aviz negativ propunerii ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind revocarea șefei DNA, demonteaza la fel de punctual, cum au și fost prezentate, motivele demnitarului, privind inlturarea Laurei Codruța Kovesi. Aceștia spun ca șefa DNA nu avea cum sa prevada ce hotarari…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Serbiei a spus ca nu are date despre acest…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, a scris miercuri Tudorel Toader, pe Facebook, in replica la discursul presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul Ministerului Public. "Pentru corecta informare a opiniei publice: art.132 din Constitutie…

- Tudorel Toader pare sa fie marele absent de miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar National – Sala de Marmura, acolo unde va avea loc prezentarea Raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. Reamintim ca ministrul Justiției a lipsit și de la prezentarea bilanțului DNA pe 2017.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca il sustine "fara ezitare" pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in demersul sau de solicitare a revocarii sefei DNA, afirmand ca raportul acestuia "nu poate fi combatut de cineva de buna credinta".

- Mai mult de 100 de lideri de sindicat din inchisori vor merge pe 12 martie la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila soluții la problemele din penitenciare, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). "Vom solicita de asemenea…

- Mai ascutita decat lupta de clasa, confruntarea directa dintre puterea executiva si legislativa pe de o parte si ministerul public, respectiv Parchetul General si DNA, percepute ca interfete ale Justitiei, nu are nicio sansa sa fie depasita. Falia aparuta la varful puterilor separate se extinde pana…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- CSM a dat aviz negativ,, marți, cu privire la solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi. "Dat fiind interesul public manifestat pe solicitarea ministrului Justiției cu privire la revocarea doamnei procuror-șef, Laura Codruța Kovesi, din funcția de procuror-șef al DNA, in ședința…

- Dupa anunțul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și in mediul virtual a aparut o petiție și au inceput sa se stranga semnaturi pentru demiterea lui Kovesi.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Cateva mii de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se va transa la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Laura Codruța Kovesi are mari probleme in ultimele doua saptamani! Contestata vehement de politicienii cu probleme penale, șefa DNA a fost propusa pentru revocare de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totul s-a intamplat dupa ce Antena 3 a difuzat inregistrarile din sediul DNA Ploiești in…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, cere ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie demis imediat. Turcan sustine ca acesta din urma s-a facut de ras, joi, prin argumentele oferite pentru revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- Anuntul ministrului Justitiei privind decizia de revocare a sefei DNA din functie ii scoate in strada pe ieseni. Se anunta proteste duminica seara, de la ora 18:00, in Piata Unirii. Iesenii ii cer demisia ministrului Tudorel Toader. Aflati amanunte de pe Facebook.

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Uniunea Salvati Romania (USR) condamna decizia politica luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Uniunea precizeaza ca respinge categoric "aceasta incalcare a…

- Dupa decizia lui Tudorel Toader de a o demite pe șefa DNA, liderii PNL susțin ca ministrul Justiției s-a descalificat profesional, alegand sa fie de partea infractorilor. „Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Este trista nu pentru ca DNA se identifica cu persoana procurorului-șef,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis."Concluzia dupa aceasta analiza…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- Partidul Social Democrat sustine decizia ministrului Tudorel Toader de a propune revocarea din functie a sefei DNA. Raportul ministrului Justitiei contine argumente solide si clare, spune purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.

- Concluziile raportului prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, arata o situatie fara precedent, cu acte de natura sa submineze insasi autoritatea statului roman, iar factorii responsabili ar fi trebuit sa fi actionat deja, a declarat joi pentru AGERPRES liderul senatorilor PSD, Serban…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Procurorul General, Augustin Lazar, iși exprima suportul total pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție.”Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”Grupul "Coruptia ucide" a anuntat joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…

- Joi seara, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut o conferința de presa așteptata de intreaga populație despre soarta șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul Dan Andronic era de parere inainte de conferința ca ministrul va propune revocarea procurorului șef. Dupa ultimele declarații ale…

- Parlamentarul PSD Cluj Cristina Burciu declara, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem, ea adaugand ca a solicitat solutii in acest sens ministrului Tudorel Toader.Potrivit…

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. ...

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…

- Decizia anului, așteptata de mulți, intarzie sa apara! Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul…