- Procurorii Parchetului General au dispus clasarea dosarului de urmarire penala in rem prin care se verifica modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor. Dosarul a fost clasat pentru ca fapta nu e prevazuta de legea penala.

- Procurorii Parchetului General au inceput urmarirea penala in rem in urma unui denunt privind modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor. Denuntul vizeaza infractiunile abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unei persoane.