Stiri pe aceeasi tema

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- Liderii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea amanarii pana in anul 2020 a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Germania si Franta au exprimat disponibilitatea de a prelungi negocierile, dupa ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, conform The Times.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut Guvernului Theresa May sa ofere propuneri concrete pentru depasirea impasului aparut in procedura iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana dupa respingerea Acordului Brexit de catre Camera Comunelor.

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- Nicola Sturgeon, prim-ministrul Scoției, susține ca organizarea unui nou referendum privind apartenența Marii Britanii la UE este "singura opțiune credibila", dupa ce parlamentarii britanici au respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May, informeaza postul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…