Stiri pe aceeasi tema

- Gara Kievski si cel putin 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate dupa o serie de apeluri telefonice anonime care avertizau in legatura cu existenta unor bombe in aceste locuri, informeaza agentiile de presa RIA Novosti si Reuters, conform agerpres.ro. Personalul, calatorii si cumparatorii…

- O amenintare cu bomba vizand un centru comercial si spitalul judetean din Ploiesti a fost inregistrata marti seara la numarul 112, la fata locului fiind demarata de catre institutiile abilitate o...

- Informații cutremuratoare din dosarul Colectiv. Dupa ce au refuzat zile în șir sa trimita în strainatate raniții grav, autoritațile din România au încercat sa ascunda cauzele morții tinerilor, meționeaza reporterul

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe…

- Simona Halep se gândește acum la un singur lucru: participarea la Turneul Campioanelor. Cert este doar ca Halep va rata turneul de la Moscova, programat între 15 și 20 octombrie, scrie realitateasportiva.net.

- Navalnii (42 de ani), directorul 'Fondului de combatere a coruptiei' a fost retinut chiar la usa penitenciarului de militari din trupele speciale, care l-au imbarcat intr-o masina si l-au dus intr-o directie necunoscuta, a transmis initial canalul de televiziune independent Dojdi. Ulterior, asociatul…