- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unei incendiu izbucnit intr-o cladire rezidentiala din partea de vest a Parisului, au informat marti autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters si publicatia The Guardian.

- Menajera unei familii bogate din New York a fost salvata luni dupa ce si-a petrecut weekendul blocata in liftul locuintei in care lucra, potrivit Reuters. Proprietarii locuintei situate in Manhattan, care au fost plecati de acasa in weekend, au descoperit-o pe femeia ramasa blocata in…

- O femeie din Targu Jiu a fost retinuta de Politie, fiind suspecta de faptul ca si-a batut iubitul, l-a ucis si a dat foc apartamentului, pentru a ascunde crima. Cadavrul barbatului de 47 de ani a fost gasit carbonizat, dar cu o taietura adanca in jurul gatului.

- In februarie 2018, un tribunal german a decis ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. eama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea semnificativa a vanzarilor de autoturisme diesel pe cea mai mare piata auto din…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, o femeie acuzata de comiterea unui furt din magazin.”La data de 12.12.2018, polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie au reținut pentru o perioada de 24 de ore, o femeie de 44 ani, din comuna Baciu, jud. Cluj, pentru savarșirea infracțiunii…

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters. Intr-un...