- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…

- O parte importanta din acoperisul uneia dintre cele mai valoroase cladiri din Baile Herculane s-a prabusit zilele trecute. Evenimentul s-a petrecut dupa mai multe apeluri pe care le-au facut tinerii arhitecti care formeaza echipa Herculane Project, care vor sa demareze lucrari de conservare la cladire.…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unei incendiu izbucnit intr-o cladire rezidentiala din partea de vest a Parisului, au informat marti autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters si publicatia The Guardian.

- Cel putin noua persoane au fost ranite duminica, la Haga, dupa ce o cladire rezidentiala cu trei etaje s-a prabusit din cauza unei explozii provocate de o scurgere de gaze, transmit dpa si Reuters, citand...

- UPDATE: Agentia iraniana Fars, considerata ca fiind apropiata militarilor, a indicat ca la bord se aflau 16 persoane si ca a supravietuit doar mecanicul. ''Un Boeing 707 cargo a ratat pista la aterizare'', a anuntat purtatorul de cuvant al organizatiei aviatiei iraniene Reza Jafarzadeh,…

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

- Un elicopter de salvare s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropierea orasului Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia, autoritatile fiind de parere ca toate cele patru persoane aflate la bord au murit in urma impactului, a informat serviciul de urgenta INEM, relateaza Reuters.

- Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, luni, din cauza prabusirii unui elicopter militar in districtul central al metropolei turce Istanbul, informeaza CNN Turk si alte media turce, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Imaginile transmise de posturile de televiziune turce arata…